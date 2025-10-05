НА ЖИВО
      неделя, 05.10.25
          Футбол

          Реал Мадрид катурна Барселона от върха в Ла Лига, побеждавайки Виляреал

          Срещата завърши при резултат 3:1 след два гола на Винисиус и един на Мбапе

          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Реал Мадрид продължава с победите за първенство на своя стадион “Бернабеу”. В мач от осмия кръг на Ла Лига „кралете“ победиха Виляреал с 3:1. След нулево първо полувреме тимът на Шаби Алонсо поведе чрез Винисиус (47, 67-дузпа). Малко по-късно Жорж Микаутадзе (73) намали пасива на „жълтата подводница“, а в 81-та минута Килиан Мбапе вкара дежурното си попадение. Лошата новина за“белите“ бе, че малко след гола си френската супер-звезда се контузи и напусна терена.

          Иначе самия мач стартира с натиск на Реал, като домакините поеха бързо контрола върху топката, но пропуски пред вратата на съперника не позволиха на столичани да вкарат още преди точкивката. През първата част пропуски направиха Чуамени, Мастантуоно и Винисиус. Гостите пък имаха сериозен шанс в 40-та минута, когато Олувасей остана сам срещу Куртоа, но не успя да реализира.

          Очакваното се случи още в 47-та минута, когато Винисиус проби по лявото крило, влезе в наказателното поле и шутира към вратата. Коженото кълбо се отклони в тялото на Санти Комесаня и не остави шансове на Арнау Тенас – 1:0 за Реал. Малко след това Виляреал можеше да изравни, но бившият играч на Арсенал Никола Пепе не успя да намери свой играч на празна врата.

          Така се стигна до 69-та минута. В този момент Винисиус си спечели 11-метров наказателен удар, след контакт с Рафа Марин. Бразилецът сам стреля от бялата точка и реализира втория си гол в мача. Виляреал обаче не се отказа и в 73-та минута намали пасива си. Жордж Микаутадзе беше оставен сам на границата на наказателното поле и с чудесен шут направи 2:1.

          Последваха няколко изгодни положения за Реал да реши срещата Реал, ала Белингам и Винисиус пропуснаха. В 77-та минута защитникът на гостите Моуриньо получи втори жълт картон, а малко по-късно интригата бе окончателно убита. Браим Диас изведе на празна врата Килиан Мбапе, а французинът без проблеми реализира за 3:1. Единственият лош момент до края на мача за Чаби Алонсо се оказа травмата на френският нападател.

          След този мач, макар и временно, Реал Мадрид се върна на върха с актив от 21 точки. Вторият Барселона е с 19 пункта, но и мач по-малко в актива си. От своя страна Виляреал остава трети с 16 точки.

          - Реклама -

