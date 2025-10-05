Рома стъпи на върха в Серия „А“ 

Рома постигна важна победа като гост, след като надигра Фиорентина с 2:1 в мач от шестия кръг на италианската Серия А, игран на стадион „Артемио Франки“.

Домакините откриха резултата още в 14-ата минута чрез Мойс Кийн, който се възползва от грешка в защитата на римляните. Реакцията на Рома обаче бе светкавична – Матиас Соуле изравни в 22-ата минута, а осем по-късно Брайън Кристанте оформи пълния обрат с прецизен удар за 1:2.

През втората част „виолетовите“ опитаха да натиснат и да върнат равенството, но вратарят Миле Свилар и защитата на Рома удържаха преднината до края.

С успеха тимът от Рим временно излезе начело в класирането с 15 точки, докато Фиорентина остава на 17-о място с едва три. Милан има шанс да си върне първата позиция при успех над Ювентус по-късно днес.