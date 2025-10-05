Съботни резултати от футболна Европа

Победи за Арсенал, Челси, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Байерн Мюнхен, Байер Леверкузен, Интер, Марсилия, ПСВ Айндховен
Съботния ден предложи редица интересни резултати от големите европейски футболни първенства. В Англия Арсенал оглави еднолично класирането, побеждавайки Уест Хям. Малко по-късно през деня Ливърпул загуби от Челси в голямото дерби от кръга. В Испания Реал Мадрид стана лидер в класирането, справяйки се с Виляреал.
Англия – Премиър Лийг:
Лийдс – Тотнъм 1:2
Арсенал – Уест Хям 2:0
Манчестър Юнайтед – Съндърланд 2:0
Челси – Ливърпул 2:1
Испания – Ла Лига:
Реал Овиедо – Леванте 0:2
Жирона – Валенсия 2:1
Атлетик – Билбао – Майорка 2:1
Реал Мадрид – Виляреал 3:1
Германия – Бундеслига:
Аугсбург – Волфсбург 3:1
Байер Леверкузен – Унион Берлин 2:0
Борусия Дортмунд – Лайпциг 1:1
Вердер Бремен – Санкт Паули 1:0
Айнтрахт Франкфурт – Байерн Мюнхен 0:3
Италия – Серия А:
Лацио – Торино 3:3
Парма – Лече 0:1
Интер – Кремонензе 4:1
Аталанта – Комо 1:1
Франция – Лига 1:
Мец – Марсилия 0:3
Брест – Нант 0:0
Оксер – Ланс 1:2
Нидерландия – Ередивизие:
Спарта Ротердам – Аякс 3:3
Фортуна Ситард – Волендам 1:0
Цволе – ПСВ Айндховен 0:4
Хееренвеен – Екселсиор 2:1
