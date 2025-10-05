Съботни резултати от футболна Европа

Съботния ден предложи редица интересни резултати от големите европейски футболни първенства. В Англия Арсенал оглави еднолично класирането, побеждавайки Уест Хям. Малко по-късно през деня Ливърпул загуби от Челси в голямото дерби от кръга. В Испания Реал Мадрид стана лидер в класирането, справяйки се с Виляреал.

Англия – Премиър Лийг:

Лийдс – Тотнъм 1:2

Арсенал – Уест Хям 2:0

Манчестър Юнайтед – Съндърланд 2:0

Челси – Ливърпул 2:1

Испания – Ла Лига:

Реал Овиедо – Леванте 0:2

Жирона – Валенсия 2:1

Атлетик – Билбао – Майорка 2:1

Реал Мадрид – Виляреал 3:1

Германия – Бундеслига:

Аугсбург – Волфсбург 3:1

Байер Леверкузен – Унион Берлин 2:0

Борусия Дортмунд – Лайпциг 1:1

Вердер Бремен – Санкт Паули 1:0

Айнтрахт Франкфурт – Байерн Мюнхен 0:3

Италия – Серия А:

Лацио – Торино 3:3

Парма – Лече 0:1

Интер – Кремонензе 4:1

Аталанта – Комо 1:1

Франция – Лига 1:

Мец – Марсилия 0:3

Брест – Нант 0:0

Оксер – Ланс 1:2

Нидерландия – Ередивизие:

Спарта Ротердам – Аякс 3:3

Фортуна Ситард – Волендам 1:0

Цволе – ПСВ Айндховен 0:4

Хееренвеен – Екселсиор 2:1