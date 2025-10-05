НА ЖИВО
          Съботни резултати от футболна Европа

          Победи за Арсенал, Челси, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Байерн Мюнхен, Байер Леверкузен, Интер, Марсилия, ПСВ Айндховен

          Снимка: БГНЕС
          Съботния ден предложи редица интересни резултати от големите европейски футболни първенства. В Англия Арсенал оглави еднолично класирането, побеждавайки Уест Хям. Малко по-късно през деня Ливърпул загуби от Челси в голямото дерби от кръга. В Испания Реал Мадрид стана лидер в класирането, справяйки се с Виляреал.

          Англия – Премиър Лийг:

          Лийдс – Тотнъм 1:2

          Арсенал – Уест Хям 2:0

          Манчестър Юнайтед – Съндърланд 2:0

          Челси – Ливърпул 2:1

          Испания – Ла Лига:

          Реал Овиедо – Леванте 0:2

          Жирона – Валенсия 2:1

          Атлетик – Билбао – Майорка 2:1

          Реал Мадрид – Виляреал 3:1

          Германия – Бундеслига:

          Аугсбург – Волфсбург 3:1

          Байер Леверкузен – Унион Берлин 2:0

          Борусия Дортмунд – Лайпциг 1:1

          Вердер Бремен – Санкт Паули 1:0

          Айнтрахт Франкфурт – Байерн Мюнхен 0:3

          Италия – Серия А:

          Лацио – Торино 3:3

          Парма – Лече 0:1

          Интер – Кремонензе 4:1

          Аталанта – Комо 1:1

          Франция – Лига 1:

          Мец – Марсилия 0:3

          Брест – Нант 0:0

          Оксер – Ланс 1:2

          Нидерландия – Ередивизие:

          Спарта Ротердам – Аякс 3:3

          Фортуна Ситард – Волендам 1:0

          Цволе – ПСВ Айндховен 0:4

          Хееренвеен – Екселсиор 2:1

