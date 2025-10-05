Съюзът на съдиите с позиция: Сарафов и прокуратурата погазват върховенството на правото

Съюзът на съдиите в България излезе с остра позиция срещу временния главен прокурор Борислав Сарафов и прокуратурата, обвинявайки ги в незачитане на върховенството на правото и подкопаване на конституционния ред.

Повод за реакцията е публикувана на 3 октомври позиция на прокуратурата, в която се заявява, че институцията няма да се съобрази с решение на Върховния касационен съд (ВКС) относно прекратяването на правомощията на изпълняващия функциите главен прокурор.

„Нито съдиите, нито гражданите могат да останат безучастни зрители на поредния срамен епизод за сплашване на съдиите чрез поругаване на ВКС“, се казва в декларацията на магистратите. Те припомнят, че Република България е правова държава и че съдебните актове имат задължителна сила за всички граждани и държавни органи.

„Публично оповестената декларация на фактически изпълняващия функциите на главен прокурор, че той и прокуратурата няма да се съобразяват с решение на съда, е най-груба форма на незачитане на върховенството на правото“, подчертават съдиите.

Според тях публикуваната позиция на прокуратурата „грубо уронва престижа на съдебната власт“ и представлява „поредна злоупотреба с институцията в частен интерес като проява на отчаяна самозащита“.

В изявлението се посочва, че подобно противопоставяне на съд и прокуратура не е безпрецедентно – още по времето на бившите главни прокурори Филчев, Цацаров и Гешев институцията е използвана за натиск върху магистрати.

Съдиите призовават за прекратяване на злоупотребата с прокуратурата като инструмент за защита на частни властови амбиции и подчертават, че единствената морална и институционална стъпка на Сарафов е незабавна оставка.

„Безучастното наблюдение само би засилило разрушителния ефект върху прокуратурата и би довело до деморализация в системата. Ако Сарафов не подаде оставка, компетентните държавни органи трябва да предприемат действия за неговото отстраняване“, се казва още в позицията на Съюза на съдиите.