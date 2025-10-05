Севиля разби Барселона с 4:1

Севиля поднесе голямата изненада в осмия кръг на Ла Лига, след като разби защитаващия титлата си отбор на Барселона с 4:1 у дома. Двубоят се изигра на стадион „Рамон Санчес Писхуан“, където андалусийците демонстрираха впечатляваща игра и ефективност.

- Реклама -

Алексис Санчес откри резултата в 13-ата минута от дузпа, а в 37-ата Исаак Ромеро Бернал удвои след асистенция на Рубен Варгас. Барселона върна едно попадение дълбоко в добавеното време на първото полувреме – Маркъс Рашфорд се разписа след подаване на Педри.

След почивката каталунците опитаха да се върнат в мача, но в 76-ата минута Роберт Левандовски пропусна дузпа, пращайки топката покрай лявата греда.

В края Севиля довърши съперника с гол на Хосе Анхел Кармона за 3:1 в 90-ата минута, а Акор Адамс оформи крайното 4:1 в добавеното време.

След успеха Севиля се изкачи на четвърто място с 13 точки, докато Барселона остава втора с 19 и пропусна шанса да се върне на върха на Ла Лига.