Стотици хиляди в Турция демонстрираха в подкрепа на Палестина и флотилията с хуманитарна помощ за Газа

Стотици хиляди души излязоха на улиците в няколко турски града, за да изразят подкрепата си за палестинците и за флотилията с хуманитарна помощ, опитала се да достигне Газа.

- Реклама -

Най-големият протест се проведе в Истанбул, където кадри показаха многолюдни тълпи, които вървяха от „Света София“ до бреговете на Златния рог. Там те бяха посрещнати от десетки лодки, окичени с турски и палестински знамена.

Участниците призоваха за мюсюлманска солидарност с палестинците след общите молитви пред бившата катедрала, превърната в джамия.

Протестите в Турция съвпаднаха с демонстрации в редица европейски градове, организирани по повод втората годишнина от атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., която предизвика войната в Газа.

„Това потисничество, започнало през 1948 година, продължава вече две години, превръщайки се в геноцид“, заяви Реджеп Карабал от платформата „Подкрепа за Палестина“ пред тълпата в северния град Къръккале.

Според Министерството на здравеопазването в Газа, което е част от управлението на Хамас, израелските удари досега са отнели живота на над 67 000 палестинци.

В Анкара демонстрантите развяваха знамена и плакати, осъждайки „геноцида в Газа“, а в Измир протестиращи изразиха подкрепа за флотилията „Global Sumud“, спряна от израелските сили миналата седмица, докато се опитваше да пробие морската блокада.

На езерото Ван в Източна Турция десетки рибарски лодки, канута и водолази излязоха във водата с палестински знамена и транспаранти, докато хиляди хора по брега ги аплодираха.

Подкрепата за палестинската кауза е широко разпространена в Турция, а президентът Реджеп Тайип Ердоган остава един от най-острите критици на израелските военни действия в Газа.