Стотици хиляди в Турция демонстрираха в подкрепа на Палестина и флотилията с хуманитарна помощ за Газа

Стотици хиляди души излязоха на улиците в няколко турски града, за да изразят подкрепата си за палестинците и за флотилията с хуманитарна помощ, опитала се да достигне Газа.
Най-големият протест се проведе в Истанбул, където кадри показаха многолюдни тълпи, които вървяха от „Света София“ до бреговете на Златния рог. Там те бяха посрещнати от десетки лодки, окичени с турски и палестински знамена. Участниците призоваха за мюсюлманска солидарност с палестинците след общите молитви пред бившата катедрала, превърната в джамия.
Протестите в Турция съвпаднаха с демонстрации в редица европейски градове, организирани по повод втората годишнина от атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., която предизвика войната в Газа.
Според Министерството на здравеопазването в Газа, което е част от управлението на Хамас, израелските удари досега са отнели живота на над 67 000 палестинци.
В Анкара демонстрантите развяваха знамена и плакати, осъждайки „геноцида в Газа“, а в Измир протестиращи изразиха подкрепа за флотилията „Global Sumud“, спряна от израелските сили миналата седмица, докато се опитваше да пробие морската блокада.
На езерото Ван в Източна Турция десетки рибарски лодки, канута и водолази излязоха във водата с палестински знамена и транспаранти, докато хиляди хора по брега ги аплодираха.
Подкрепата за палестинската кауза е широко разпространена в Турция, а президентът Реджеп Тайип Ердоган остава един от най-острите критици на израелските военни действия в Газа.
