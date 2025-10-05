Тръмп: Израел се съгласи на първоначално изтегляне от Газа, чака се потвърждение от „Хамас“

Израел е одобрил „първоначалната линия за изтегляне“ от ивицата Газа, която беше представена и на палестинското движение „Хамас“, съобщи американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, цитиран от „Ройтерс“.

„След преговори Израел се съгласи с първоначалната линия за изтегляне, която показахме и споделихме с „Хамас“. Когато „Хамас“ потвърди, примирието ще влезе в сила незабавно, ще започне размяната на заложници и затворници и ще се създадат условия за следващата фаза на изтегляне“, написа Тръмп.

Публикацията му бе придружена от карта, на която жълта линия във вътрешността на Газа отбелязва зоната на бъдещото изтегляне, на разстояние от 1,5 до 3,5 км от границата.

Президентът на САЩ предупреди, че няма да търпи „никакво забавяне“ в изпълнението на плана, който предвижда спиране на огъня, освобождаване на заложниците в рамките на 72 часа, поетапно изтегляне на израелските сили, разоръжаване на „Хамас“ и изгнание на бойците ѝ.

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че е разпоредил на преговорния си екип да замине за Египет, където в неделя и понеделник ще се проведат непреки преговори между Израел и „Хамас“ под егидата на Кайро. Пратеникът на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф и неговият зет Джаред Къшнър вече пътуват за Египет, за да финализират условията за освобождаването на заложниците.

Американският президент подчерта, че е „близо до споразумение за трайно прекратяване на военните действия“, като благодари на турския президент Реджеп Тайип Ердоган за „много полезната“ му роля в убеждаването на „Хамас“.

Въпреки призива на Тръмп от петък Израел временно да спре бомбардировките, израелската армия продължи операциите си в Газа. Според палестинската Служба за гражданска защита най-малко 57 души са загинали при въздушни удари, от които 40 – в град Газа.

„Израел бомбардира няколко къщи, пълни с цивилни“, разказа местният жител Махмуд ал Гази, цитиран от АФП.

Тръмп завърши посланието си с думите:

„Да го направим бързо. Светът е уморен от тази 3000-годишна катастрофа.“