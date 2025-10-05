НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 05.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоНаука и ТехнологииИТ

          Учени в Швейцария създават „живи компютри“ от човешки клетки

          0
          1
          иопроцесорът с осем електрода, прикрепени към четири масива, всеки от които съдържа клъстер от мозъчни клетки. (Jordan et al., Frontiers in Artificial Intelligence, 2024)
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Това, което някога изглеждаше като сюжет от научна фантастика, вече се превръща в реалност — малък брой изследователи по света разработват компютри, създадени от живи клетки. Сред водещите в тази новаторска област е екипът на лабораторията FinalSpark в Швейцария, който се стреми да промени начина, по който разбираме изчислителните технологии.

          - Реклама -

          Целта им е амбициозна: „живи“ сървъри, които учат и обработват информация като мозък, но консумират многократно по-малко енергия от сегашните изкуствени интелекти.

          „Когато започнеш да казваш: ‘Ще използвам неврон като малка машина’, това променя погледа към самите нас — към начина, по който разбираме мозъка и съзнанието,“ казва д-р Фред Джордан, съосновател на FinalSpark.

          От стволови клетки до „мини мозъци“

          Процесът започва със стволови клетки, получени от човешка кожа, които лабораторията закупува от лицензирани доставчици в Япония.
          Тези клетки се развиват в органоидималки клъстери от неврони и поддържащи клетки, наподобяващи миниатюрни мозъци.

          „Всяко малко бяло кълбо е мини мозък, изграден от живи клетки,“ обяснява д-р Флора Броци, клетъчен биолог в екипа.

          След няколко месеца органоидите се прикрепят към електроди, за да започнат да реагират на електрически сигнали — основата за бъдещи биологични изчисления.

          Когато електрод изпрати импулс, невроните реагират с електрическа активност, която може да се проследи на екрана. В някои случаи отговорите внезапно спират, след което следва „изблик“ на енергия — феномен, който учените все още не могат напълно да обяснят.

          „Може би просто сме ги раздразнили,“ шегува се д-р Джордан.

          Опит за създаване на „мислеща машина“

          Изследователите се опитват да накарат тези органоиди да се учат и адаптират, както прави човешкият мозък.

          „Както при изкуствения интелект, идеята е да подадеш информация и да получиш резултат — например, разпознаване на изображение,“ казва Джордан.

          Този тип изчисления изискват нов подход към поддръжката.
          Докато един традиционен компютър се нуждае само от електричество, „биокомпютрите“ имат нужда от хранителни вещества и поддържане на жизнени условия.

          „Органоидите нямат кръвоносни съдове, а човешкият мозък се нуждае от тях, за да функционира. Това остава най-голямото предизвикателство,“ отбелязва проф. Саймън Шулц от Империал Колидж Лондон.

          „Живите компютри“ на границата между наука и философия

          Органоидите във FinalSpark оцеляват до четири месеца, но учените наблюдават интензивни електрически „вълни“ преди смъртта им, подобни на активността, регистрирана в човешкия мозък при настъпване на клинична смърт.

          „Имало е няколко случая, когато активността рязко се увеличава в последните секунди. Имаме над 2000 такива случая. Това е тъжно — трябва да прекъснем експеримента и да започнем отначало,“ признава Джордан.

          Шулц обаче настоява, че няма място за страх или етична паника:

          „Те са просто компютри, направени от друг материал.“

          Биокомпютрите по света

          Швейцарският проект не е единствен.
          През 2022 г. австралийската компания Cortical Labs успя да накара изкуствено отгледани неврони да играят играта „Pong“, а изследователи от Университета Джонс Хопкинс създават подобни „мини мозъци“, за да тестват лекарства срещу Алцхаймер и аутизъм.

          „Биокомпютрите няма да заменят силиция, а ще го допълват – особено в моделирането на мозъчни заболявания,“ казва д-р Лена Смирнова от Джонс Хопкинс.

          Проф. Шулц също вярва, че „wetware“ ще намери нишата си:

          „Те няма да надминат силициевите чипове, но ще запълнят празнина там, където е нужно адаптивно мислене.“

          От научна фантастика към лабораторна реалност

          Д-р Джордан не крие, че вдъхновението му идва от фантастичните романи и филми.

          „Винаги съм бил фен на научната фантастика. Сега чувствам, че живея в нея — сякаш аз пиша книгата,“ казва той с усмивка.

          Макар че пълноценен „жив компютър“ все още звучи като утопия, учените вярват, че първите реални приложения на биологичните процесори може да се появят в рамките на едно десетилетие — и това може да бъде първата стъпка към ерата, в която машините наистина мислят живо.

          Това, което някога изглеждаше като сюжет от научна фантастика, вече се превръща в реалност — малък брой изследователи по света разработват компютри, създадени от живи клетки. Сред водещите в тази новаторска област е екипът на лабораторията FinalSpark в Швейцария, който се стреми да промени начина, по който разбираме изчислителните технологии.

          - Реклама -

          Целта им е амбициозна: „живи“ сървъри, които учат и обработват информация като мозък, но консумират многократно по-малко енергия от сегашните изкуствени интелекти.

          „Когато започнеш да казваш: ‘Ще използвам неврон като малка машина’, това променя погледа към самите нас — към начина, по който разбираме мозъка и съзнанието,“ казва д-р Фред Джордан, съосновател на FinalSpark.

          От стволови клетки до „мини мозъци“

          Процесът започва със стволови клетки, получени от човешка кожа, които лабораторията закупува от лицензирани доставчици в Япония.
          Тези клетки се развиват в органоидималки клъстери от неврони и поддържащи клетки, наподобяващи миниатюрни мозъци.

          „Всяко малко бяло кълбо е мини мозък, изграден от живи клетки,“ обяснява д-р Флора Броци, клетъчен биолог в екипа.

          След няколко месеца органоидите се прикрепят към електроди, за да започнат да реагират на електрически сигнали — основата за бъдещи биологични изчисления.

          Когато електрод изпрати импулс, невроните реагират с електрическа активност, която може да се проследи на екрана. В някои случаи отговорите внезапно спират, след което следва „изблик“ на енергия — феномен, който учените все още не могат напълно да обяснят.

          „Може би просто сме ги раздразнили,“ шегува се д-р Джордан.

          Опит за създаване на „мислеща машина“

          Изследователите се опитват да накарат тези органоиди да се учат и адаптират, както прави човешкият мозък.

          „Както при изкуствения интелект, идеята е да подадеш информация и да получиш резултат — например, разпознаване на изображение,“ казва Джордан.

          Този тип изчисления изискват нов подход към поддръжката.
          Докато един традиционен компютър се нуждае само от електричество, „биокомпютрите“ имат нужда от хранителни вещества и поддържане на жизнени условия.

          „Органоидите нямат кръвоносни съдове, а човешкият мозък се нуждае от тях, за да функционира. Това остава най-голямото предизвикателство,“ отбелязва проф. Саймън Шулц от Империал Колидж Лондон.

          „Живите компютри“ на границата между наука и философия

          Органоидите във FinalSpark оцеляват до четири месеца, но учените наблюдават интензивни електрически „вълни“ преди смъртта им, подобни на активността, регистрирана в човешкия мозък при настъпване на клинична смърт.

          „Имало е няколко случая, когато активността рязко се увеличава в последните секунди. Имаме над 2000 такива случая. Това е тъжно — трябва да прекъснем експеримента и да започнем отначало,“ признава Джордан.

          Шулц обаче настоява, че няма място за страх или етична паника:

          „Те са просто компютри, направени от друг материал.“

          Биокомпютрите по света

          Швейцарският проект не е единствен.
          През 2022 г. австралийската компания Cortical Labs успя да накара изкуствено отгледани неврони да играят играта „Pong“, а изследователи от Университета Джонс Хопкинс създават подобни „мини мозъци“, за да тестват лекарства срещу Алцхаймер и аутизъм.

          „Биокомпютрите няма да заменят силиция, а ще го допълват – особено в моделирането на мозъчни заболявания,“ казва д-р Лена Смирнова от Джонс Хопкинс.

          Проф. Шулц също вярва, че „wetware“ ще намери нишата си:

          „Те няма да надминат силициевите чипове, но ще запълнят празнина там, където е нужно адаптивно мислене.“

          От научна фантастика към лабораторна реалност

          Д-р Джордан не крие, че вдъхновението му идва от фантастичните романи и филми.

          „Винаги съм бил фен на научната фантастика. Сега чувствам, че живея в нея — сякаш аз пиша книгата,“ казва той с усмивка.

          Макар че пълноценен „жив компютър“ все още звучи като утопия, учените вярват, че първите реални приложения на биологичните процесори може да се появят в рамките на едно десетилетие — и това може да бъде първата стъпка към ерата, в която машините наистина мислят живо.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Сръбската петролна компания НИС поиска ново отлагане на американските санкции

          Красимир Попов -
          Сръбската държавна петролна компания (НИС) е подала на 3 октомври, малко преди полунощ, ново искане до администрацията във Вашингтон за отлагане на прилагането на...
          Космос

          Астрономи откриха планета-скитник, която поглъща шест милиарда тона газ и прах в секунда

          Красимир Попов -
          Свободно скитаща планета поглъща газ и прах със скорост шест милиарда тона в секунда – най-интензивният темп на растеж, регистриран досега при подобен обект,...
          Футбол

          Грешна стъпка срещу Спартак Варна попречи на ЦСКА 1948 да стигне върха

          Николай Минчев -
          ЦСКА 1948 не успя да се изкачи, макар и временно, на първата позиция в първенството, след като направи 1:1 със Спартак Варна в среща...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions