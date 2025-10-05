Зеленски призова за „едностранно прекратяване на огъня“ във въздуха след масирания обстрел на Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова за „едностранно прекратяване на огъня“ във въздуха след масирания руски обстрел над страната в нощта срещу неделя, предава украинското издание „Страна“.

„Едностранно прекратяване на огъня в небето е възможно и то би могло да проправи пътя за истинска дипломация. Америка и Европа трябва да действат, за да принудят Путин да спре“, написа Зеленски в своя Telegram канал.

Държавният глава обаче не уточни какво има предвид под „едностранно прекратяване на огъня в небето“. Дали има предвид, че Украйна или Русия трябва да го обявят едностранно? Или Зеленски има предвид, че прекратяването на огъня ще важи само в небето, докато боевете на земята ще продължат?

В обръщението си Зеленски също заяви, че днес Украйна беше атакувана с повече от 50 ракети и приблизително 500 бойни дрона. Ударени бяха и инфраструктурни съоръжения. Десет души бяха ранени, а петима бяха убити.

„Атакуваха с крилати ракети, „Шахеди“ и дори „Кинжали“. Ударени бяха областите Лвов, Ивано-Франковск, Запорожка, Чернигов, Суми, Харков, Херсон, Одеса и Кировоград“, написа Зеленски.