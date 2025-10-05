„Златна треска“ в Царево след наводнението: Десетки търсят отнесен сейф с пари и злато

След разрушителното наводнение, което отне четири живота и нанесе тежки щети по Южното Черноморие, в Царево се разиграва неочаквана сцена — десетки хора два дни претърсват плажа в търсене на сейф, отнесен от приливната вълна.

По информация на собствениците, сейфът съдържал пари и злато и е бил от сградата на автосервиз, намиращ се близо до морето. Опитите на фирмата да открие имуществото си с техника и хора засега са без успех. Междувременно в района се появиха търсачи на съкровища, въоръжени с лопати и чували.

Очевидци съобщават, че някои хора са намирали банкноти, изхвърлени от водата, докато други напускат с празни ръце. Част от жителите осъждат случващото се като „мародерство“ в момент на човешка трагедия.

Засега няма официална информация дали е подаден сигнал за изчезналите пари и ценности или е започнало разследване.