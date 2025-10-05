„Златна треска“ в Царево след наводнението: Десетки търсят отнесен сейф с пари и злато

След разрушителното наводнение, което отне четири живота и нанесе тежки щети по Южното Черноморие, в Царево се разиграва неочаквана сцена — десетки хора два дни претърсват плажа в търсене на сейф, отнесен от приливната вълна.
По информация на собствениците, сейфът съдържал пари и злато и е бил от сградата на автосервиз, намиращ се близо до морето. Опитите на фирмата да открие имуществото си с техника и хора засега са без успех. Междувременно в района се появиха търсачи на съкровища, въоръжени с лопати и чували.
Очевидци съобщават, че някои хора са намирали банкноти, изхвърлени от водата, докато други напускат с празни ръце. Част от жителите осъждат случващото се като „мародерство“ в момент на човешка трагедия.
Засега няма официална информация дали е подаден сигнал за изчезналите пари и ценности или е започнало разследване.
Господ гледа търпи но не забравя а забавя
Браво на мазали са
Полицията вече ги изгони
Ivo Nikolow Защо ли……?!
Надявам се нашите политици, които яко крадът най-после да разберат, че има една висша сила, която командва нашият живот посредством 7 закона и никой не може да избяга от тях. Който не спазва Законът за Кармата, закон за Причината и Следствиет, в това време на краят на епохата на дивият материализъм ще видят как водата отнася всичко, за което са се борили. Всичките им богатства ще изчезнат под Силата на Божественият гняв. Островите, които са закупили с човешките страдания ще се покрият с вода. Ние сме в часовете на Страшния Съд. Наистина съжалявам всички, които са крали от залъка на бедните, които са се гаврили с човешките съдби, които са предали нашата родна земя България, които са забравили род и родина. Законът за Кармата е неумолим! Бог да се смили над вас!
Българския Клондайк!