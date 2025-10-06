НА ЖИВО
          12-ят в класирането ЦСКА ще има 11 футболисти в националните отбори

          В мъжките гарнитури на различните формации ще играят Турицов, Питас, Делова, Санянг и Лапоухов

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial?locale=bg_BG
          Общо 11 футболисти от първия и втория тим на ЦСКА получиха повиквателни за различни национални отбори, на които им предстоят двубои през октомврийския международен прозорец на ФИФА.

          Иван Турицов попадна сред избраниците на Александър Димитров за двубоите на България „А“ срещу Турция като домакин (11 октомври) и срещу Испания като гост (14 октомври) от световните квалификации.

          Йоанис Питас бе включен в селекцията на Кипър за мачовете от пресявките за мондиала срещу Босна и Херцеговина (9 октомври) и Сан Марино (12 октомври), а Фьодор Лапоухов е част от състава на Беларус за сблъсъците срещу Дания (9 октомври) и Шотландия (12 октомври).

          Лумбард Делова ще се присъедини към тима на Косово, на който му предстои домакинство на Словения (10 октомври) и гостуване на Швеция (13 октомври) също от световните квалификации.

          Сейни Санянг пък ще играе за Гамбия в квалификациите в зона „Африка“ срещу Габон (10 октомври) и срещу Сейшелските острови (14 октомври).

          Теодор Иванов и Петко Панайотов получиха повиквателни за младежкия национален отбор на България за гостуването на Португалия (10 октомври) и домакинството на Чехия (14 октомври) от европейските квалификации. Кевин Додай ще подсили младежката селекция на Албания за проверката срещу Сан Марино на 10 октомври като домакин.

          Васил Каймаканов, Абдула Кичуков и Божидар Петров бяха повикани в юношеския национален отбор на България до 19 г. за двата контролни мача като гост на Молдова U19 на 11 и 14 октомври.

          Освен това, 9 таланти от Академия ЦСКА – Георги Жбантов, Валентин Илиев, Васил Вълков, Емил Минев, Денис Тонев, Кирил Стоичков, Кристиян Гълъбов, Никола Владимиров и Денислав Черкезов, бяха повикани на подготвителен лагер с проектонационалните гарнитури на България до 14 г.

