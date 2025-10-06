12-ят в класирането ЦСКА ще има 11 футболисти в националните отбори

Общо 11 футболисти от първия и втория тим на ЦСКА получиха повиквателни за различни национални отбори, на които им предстоят двубои през октомврийския международен прозорец на ФИФА.

- Реклама -

Иван Турицов попадна сред избраниците на Александър Димитров за двубоите на България „А“ срещу Турция като домакин (11 октомври) и срещу Испания като гост (14 октомври) от световните квалификации.

Йоанис Питас бе включен в селекцията на Кипър за мачовете от пресявките за мондиала срещу Босна и Херцеговина (9 октомври) и Сан Марино (12 октомври), а Фьодор Лапоухов е част от състава на Беларус за сблъсъците срещу Дания (9 октомври) и Шотландия (12 октомври).

Лумбард Делова ще се присъедини към тима на Косово, на който му предстои домакинство на Словения (10 октомври) и гостуване на Швеция (13 октомври) също от световните квалификации.

Сейни Санянг пък ще играе за Гамбия в квалификациите в зона „Африка“ срещу Габон (10 октомври) и срещу Сейшелските острови (14 октомври).

Теодор Иванов и Петко Панайотов получиха повиквателни за младежкия национален отбор на България за гостуването на Португалия (10 октомври) и домакинството на Чехия (14 октомври) от европейските квалификации. Кевин Додай ще подсили младежката селекция на Албания за проверката срещу Сан Марино на 10 октомври като домакин.

Васил Каймаканов, Абдула Кичуков и Божидар Петров бяха повикани в юношеския национален отбор на България до 19 г. за двата контролни мача като гост на Молдова U19 на 11 и 14 октомври.

Освен това, 9 таланти от Академия ЦСКА – Георги Жбантов, Валентин Илиев, Васил Вълков, Емил Минев, Денис Тонев, Кирил Стоичков, Кристиян Гълъбов, Никола Владимиров и Денислав Черкезов, бяха повикани на подготвителен лагер с проектонационалните гарнитури на България до 14 г.