      понеделник, 06.10.25
          Адв. Методи Лалов иска възобновяване на дело на известен пловдивски фотограф

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          Възобновяване на делото срещу известния пловдивски фотограф Димитър Дардов, осъден за блудство с дете, поиска неговият адвокат Методи Лалов. Според защитника клиентът му е невинен, а по делото са направени редица нарушения, които компрометират присъдата.

          Преди началото на заседанието Дардов отречи вината си. Припомняме, че той беше осъден от Окръжен съд в края на 2023-а на четири години ефективно. Обвинението е, че че през август 2021 година фотографът се е възползвал и е блудствал с дете, което му е било оставено за гледане, като е заснел с мобилно устройство порнографски материали, изобразяващи реални блудствени действия. Той беше привлечен като обвиняем и за това, че в жилището му в Пловдив са откирито поронграфски материали с малолетни.

          Пред съдебната зала, за да го подкрепят бяха дошли и близки на фотографа. Многократно самият Дардов заявяваше, делото срещу него е скалъпено. Това е мнението и на близките му. Синхрон Заседанието се гледа при закрити врати заради естеството на процеса, а след края му адвокат Лалов коментира. Решението на съдиите за възобновяването на делото ще излезе след около месец.

