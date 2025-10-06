Александър Зверев напусна безславно Мастърса в Шанхай

Световният №3 Александър Зверев отпадна още в третия кръг на Мастърс турнира в Шанхай. Германецът претърпя поражение с 6:4, 3:6, 2:6 от французина Артур Риндеркнех, която е втора само за няколко месеца.

54-тият в света вече направи немислимото и беше спечелил в близо 5-часова битка на Уимбълън през лятото.

За място на четвъртфиналите Риндеркнех ще играе с чеха Иржи Лехечка, който се наложи с 6:4, 6:4 над канадеца Денис Шаповалов.

Французинът и чехът имат по една победа помежду си. Те са постигани с по 2:0 сета. Риндеркнех печели за последно на родна територия в Марсилия, докато Лехечка триумфира в САЩ.