      понеделник, 06.10.25
          Европа

          Ангела Меркел: Пълна глупост и абсурд е, че Виктор Орбан е „троянски кон“ на Русия в ЕС

          Бившият германски канцлер Ангела Меркел отхвърли твърденията, че унгарският премиер Виктор Орбан е „троянският кон“ на Русия в Европейския съюз, като глупости и абсурдни и отбеляза, че Унгария не може лесно да откаже да купува руска енергия поради географското си местоположение.

          „Не, това са глупости. това; мисля, че е абсурдно“, заяви Меркел в интервю за унгарския портал Partizán, отговаряйки на въпрос на водещия.


          Тя също така подчерта, че Орбан „представлява унгарските икономически интереси много решително“, често „много убедително обосновава позицията на Унгария“ и призна, че Унгария не може да се откаже от руските енергийни доставки, както другите страни от ЕС. „Не е толкова лесно да се доставя втечнен природен газ тук, защото те нямат излаз на море, по-сложно е“.

