Арест в Кресна: 35-годишен шофьор блокира трафика и заплаши полицаи

35-годишен мъж е арестуван в Кресна, след като блокира трафика и се закани на полицаи, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 3 октомври около 10:20 часа на улица „Македония“ в града. Според разследването, мъжът, управлявайки автомобил, е изпреварвал неправилно колона от спрели и чакащи автомобили. При подадени разпореждания за полицейска проверка той не се е подчинил, паркирал е колата си напречно на пътното платно, блокирайки движението и в двете посоки.

Шофьорът е проявил грубо и арогантно поведение към служителите на реда, като им е отправял обиди и закани.

Задържаният е 35-годишен мъж от село Долна Градешница. По случая е започнато разследване, а той вече е привлечен като обвиняем.