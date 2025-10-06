НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 06.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Без промяна в потребителската кошница и тази седмица

          0
          0
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Потребителската кошница запазва стойността си от 97 лева през изминалата седмица, съобщиха от Държавната комисия по стокови борси и тържища по време на редовния си брифинг.

          - Реклама -

          Комисията следи цените на едро вече над 140 дни, като данните показват стабилност на пазара. На седмична база се отчита понижение в цените на повечето зеленчуци, с изключение на доматите, които бележат лек ръст.

          При основните хранителни продукти се наблюдават минимални колебания, но все пак кашкавалът, пилешкото месо и сиренето са поскъпнали. В същото време оризът и захарта са поевтинели спрямо предходната седмица.

          КНСБ представя данни за цените в малката потребителска кошница за август КНСБ представя данни за цените в малката потребителска кошница за август

          От комисията уверяват, че ценовите тенденции остават под контрол, а пазарът запазва устойчива динамика въпреки сезонните фактори.

          „За поредна седмица наблюдаваме спокоен и балансиран пазар без особени движения, запазва се цената на потребителската кошница от 97 лева. Тя е ориентир на гржданите, за да могат да направят своите добри разчети. Ако някъде видят необосновано покачване – да не закупуват“, каза председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. 

          Потребителската кошница запазва стойността си от 97 лева през изминалата седмица, съобщиха от Държавната комисия по стокови борси и тържища по време на редовния си брифинг.

          - Реклама -

          Комисията следи цените на едро вече над 140 дни, като данните показват стабилност на пазара. На седмична база се отчита понижение в цените на повечето зеленчуци, с изключение на доматите, които бележат лек ръст.

          При основните хранителни продукти се наблюдават минимални колебания, но все пак кашкавалът, пилешкото месо и сиренето са поскъпнали. В същото време оризът и захарта са поевтинели спрямо предходната седмица.

          КНСБ представя данни за цените в малката потребителска кошница за август КНСБ представя данни за цените в малката потребителска кошница за август

          От комисията уверяват, че ценовите тенденции остават под контрол, а пазарът запазва устойчива динамика въпреки сезонните фактори.

          „За поредна седмица наблюдаваме спокоен и балансиран пазар без особени движения, запазва се цената на потребителската кошница от 97 лева. Тя е ориентир на гржданите, за да могат да направят своите добри разчети. Ако някъде видят необосновано покачване – да не закупуват“, каза председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          СКРЪБНА ВЕСТ! Почина синът на Тина Търнър

          Никола Павлов -
          Музикантът и продуцент Айк Търнър-младши, син на легендарните изпълнители Айк и Тина Търнър, е починал на 67-годишна възраст, съобщи The Express Tribune. По информация на...
          Social

          Земетресение в България

          Иван Христов -
          Земетресение с магнитуд 2.0 по скалата на Рихтер е регистрирано в България, съобщават от НИГГГ към БАН. Трусът е регистриран в 11:17 часа, а епицентърът...
          Общество

          Смяна във ВиК – Плевен: Калоян Къдрийски застава начело на водния оператор

          Дамяна Караджова -
          Калоян Къдрийски поема управлението на „Водоснабдяване и канализация“ – Плевен, съобщиха от управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions