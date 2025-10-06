Без промяна в потребителската кошница и тази седмица

Потребителската кошница запазва стойността си от 97 лева през изминалата седмица, съобщиха от Държавната комисия по стокови борси и тържища по време на редовния си брифинг.

- Реклама -

Комисията следи цените на едро вече над 140 дни, като данните показват стабилност на пазара. На седмична база се отчита понижение в цените на повечето зеленчуци, с изключение на доматите, които бележат лек ръст.

При основните хранителни продукти се наблюдават минимални колебания, но все пак кашкавалът, пилешкото месо и сиренето са поскъпнали. В същото време оризът и захарта са поевтинели спрямо предходната седмица.

От комисията уверяват, че ценовите тенденции остават под контрол, а пазарът запазва устойчива динамика въпреки сезонните фактори.

„За поредна седмица наблюдаваме спокоен и балансиран пазар без особени движения, запазва се цената на потребителската кошница от 97 лева. Тя е ориентир на гржданите, за да могат да направят своите добри разчети. Ако някъде видят необосновано покачване – да не закупуват“, каза председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов.