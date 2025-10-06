НА ЖИВО
      понеделник, 06.10.25
          BG Alert предупреди: затварят „Елените" заради ….

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Областният управител на област Бургас Владимир Крумов активира системата за ранно предупреждение BG Alert за района на вилно селище „Елените“.

          Мярката е предприета превантивно, заради очаквани обилни валежи, и цели да гарантира безопасността на всички в района.

          БЧК и армията се включват в помощ за пострадалите в Елените

          В следващите 24 часа всички, намиращи се в района на селището, ще получават предупредително съобщение със следния текст:

          „Очакват се големи количества дъжд! Достъпът до в.с. ‘Елените’, общ. Несебър се ограничава днес в 15:00 часа! Не влизайте на територията на селището! Спазвайте указанията на МВР и Пожарна безопасност! Областен управител на област Бургас“.

          От Кризисния щаб апелират гражданите да следват стриктно указанията на МВР и Пожарната, за да бъде избегнат риск за живота и здравето им по време на очакваните проливни дъждове.

          

          БЧК и армията се включват в помощ за пострадалите в Елените

          Инциденти

          Внимание: Мечка се разхожда в община Доспат

          Десислава Димитрова -
          Втори случай на мечка, движеща се по улиците в населено място, е регистриран в община Доспат за по малко от месец. Охранителни камери в Бръщен са я заснели.
          Крими

          Двама затворници във Велико Търново хванати с наркотици зад решетките

          Дамяна Караджова -
          Полицията във Велико Търново съобщи за открити наркотици в затворническото общежитие в града.
          Политика

          Желязков: Многостранното сътрудничество позволява общи решения и координация

          Никола Павлов -
          Многостранното сътрудничество е онази форма, която позволява при равнопоставеност на участниците да се постигат общи решения и координация, заяви премиерът Росен Желязков при откриването...

