BG Alert предупреди: затварят „Елените“ заради ….

Областният управител на област Бургас Владимир Крумов активира системата за ранно предупреждение BG Alert за района на вилно селище „Елените“.

Мярката е предприета превантивно, заради очаквани обилни валежи, и цели да гарантира безопасността на всички в района.

В следващите 24 часа всички, намиращи се в района на селището, ще получават предупредително съобщение със следния текст:

„Очакват се големи количества дъжд! Достъпът до в.с. ‘Елените’, общ. Несебър се ограничава днес в 15:00 часа! Не влизайте на територията на селището! Спазвайте указанията на МВР и Пожарна безопасност! Областен управител на област Бургас“.

От Кризисния щаб апелират гражданите да следват стриктно указанията на МВР и Пожарната, за да бъде избегнат риск за живота и здравето им по време на очакваните проливни дъждове.