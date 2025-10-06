НА ЖИВО
      понеделник, 06.10.25
          НачалоСвятПолитика

          Бивш премиер на Гърция напуска парламента, но остава в политиката

          Снимка: EPA / БГНЕС
          Бившият министър-председател на Гърция Алексис Ципрас обяви, че се оттегля от парламента, но няма намерение да напуска политиката, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

          В изявление, публикувано в социалната платформа X, Ципрас уточнява, че решението си е оформил в писмо до председателя на парламента Никитас Какламанис. Той мотивира оставката си с желанието да се завърне към „обществена дейност, далеч от постове и партийни механизми“.

          „Не мога и не желая да участвам в парламент, който – демократично оголен и зависим единствено от волята на мнозинството – не е в състояние да изпълнява ролята, възложена му от Конституцията и очаквана от гражданите“, заявява Ципрас.

          Телевизия „Скай“ коментира, че този ход може да отвори път към създаването на нова политическа формация, въпреки че Ципрас подчертава, че няма да се превръща в опонент на своите съпартийци от СИРИЗА.

          Алексис Ципрас беше премиер на Гърция в периода 2015 – 2019 г., когато страната преживя едни от най-тежките икономически съкращения в историята си. Опитът му да предоговори условията по спасителните програми не доведе до очаквания резултат, което отслаби неговата популярност като лидер на левицата.

          След изборния провал на СИРИЗА през 2023 г., Ципрас подаде оставка като партиен лидер и оттогава поддържаше сдържано публично поведение, макар периодично да критикуваше новото ръководство за неспособността му да възстанови доверието на избирателите.

          Според гръцките медии мястото на Ципрас в парламента трябва да бъде заето от Теодорос Дрицас, следващ в листата на СИРИЗА. Дрицас обаче вече е част от новата партия „Нова левица“, създадена от бивши членове на СИРИЗА — което означава, че ако той поеме депутатския мандат, партията ще изгуби още едно място в парламента.

