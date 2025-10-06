ЧЕРВЕН КОД: Ще се повтори ли трагедията от петък

За цяла Южна България днес е в сила предупреждение от втора степен – оранжев код за опасно време. Синоптиците предупреждават за интензивни валежи, гръмотевични бури и силен вятър.

В Западна, Централна Северна и Североизточна България е обявен жълт код – първа степен на предупреждение. Очакват се значителни количества дъжд и понижение на температурите.

Според прогнозите влошаването на времето ще продължи през цялото денонощие, а за утре е обявен червен код за опасно време по Черноморието. Възможни са наводнения, преливане на реки и прииждане на дерета, предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология.