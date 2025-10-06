НА ЖИВО
          Европа

          Циклонът „Барбара" нахлу в Гърция

          Снимка: iStock
          Циклонът „Барбара“ предизвика проливни дъждове, бури и спад на температурите в Гърция, a понеделник се счита за най-опасния ден. Вятърът ще духа от запад със скорост от 3 до 5 по скалата на Бофорт, достигайки 6 в морето. 

          По данни на Националната метеорологична служба времето ще остане нестабилно почти през цялата седмица, като бурите ще бъдат интензивни в Тракия, Източна Македония и островите в Източно Егейско море.

          Температурите ще се понижат значително, особено в централните и северните райони. В северната част на континента ще варират от 11 до 18°C, в останалата част на страната от 18 до 22°C, а на юг до 25°C.

          Гръцките власти предупреждават туристите да не влизат в морето по време на бурята. Полицаите апелират да се шофира внимателно и да се пътува с изправни автомобили.

