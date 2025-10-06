Демерджиев за Радев: „Със сигурност не прави партия в президентството“

Иван Демерджиев на практика не отрече, че президентът Румен Радев прави партия. Това се разбра след негово изявление в сутрешния блок на бТВ. Общоизвестно е, че Демерджиев е близък до президентството, тъй като беше министър на правосъдието, а после и на вътрешните работи в службните кабинети на президента Радев, като по време на разговора в сутрешния блок самият той заяви, че често посещава президентството.
Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски пусна в пространството въпроса за президентска партия, като заяви, че президентството се пише устав на партията на Радев и се събират бивши областни управители и военни.
Потенциалът на президентската партия
Демерджиев спомена, че сянката на президента е толкова голяма, че те вместо да се концентрират в нещо голямо, се вторачват в нея.
Същевременно Антон Станков, другият гост в студиото, отбеляза, че всичко случващо се в държавата предпоставя нов политически проект.
