НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 06.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Демерджиев за Радев: „Със сигурност не прави партия в президентството“

          0
          1
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Иван Демерджиев на практика не отрече, че президентът Румен Радев прави партия. Това се разбра след негово изявление в сутрешния блок на бТВ. Общоизвестно е, че Демерджиев е близък до президентството, тъй като беше министър на правосъдието, а после и на вътрешните работи в службните кабинети на президента Радев, като по време на разговора в сутрешния блок самият той заяви, че често посещава президентството. 

          - Реклама -

          Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски пусна в пространството въпроса за президентска партия, като заяви, че президентството се пише устав на партията на Радев и се събират бивши областни управители и военни.

          „Със сигурност не прави партия в президенството и със сигурност това, което твърди Делян Пеевски не се случва. Често посещавам президенството и щях да знам“,

          заяви Демерджиев. 
          Пеевски срещу Радев: Гледам го как е истерясал вчера, жалка гледка Пеевски срещу Радев: Гледам го как е истерясал вчера, жалка гледка

          Потенциалът на президентската партия

          Демерджиев спомена, че сянката на президента е толкова голяма, че те вместо да се концентрират в нещо голямо, се вторачват в нея. 

          „Ако и когато президентът направи партия, за мен е сигурно и ясно, че тази партия ще помете тези фасадни конструкции на Пеевски, които сега се сглобяват и управляват държавата. Разбирам страха на тези хора, но те трябва да се концентрират да получат по-голямо обществено доверие“,

          допълни Демерджиев. 
          Румен Радев връчва наградите „Джон Атанасов“ Румен Радев връчва наградите „Джон Атанасов“

          Същевременно Антон Станков, другият гост в студиото, отбеляза, че всичко случващо се в държавата предпоставя нов политически проект.

          Иван Демерджиев на практика не отрече, че президентът Румен Радев прави партия. Това се разбра след негово изявление в сутрешния блок на бТВ. Общоизвестно е, че Демерджиев е близък до президентството, тъй като беше министър на правосъдието, а после и на вътрешните работи в службните кабинети на президента Радев, като по време на разговора в сутрешния блок самият той заяви, че често посещава президентството. 

          - Реклама -

          Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски пусна в пространството въпроса за президентска партия, като заяви, че президентството се пише устав на партията на Радев и се събират бивши областни управители и военни.

          „Със сигурност не прави партия в президенството и със сигурност това, което твърди Делян Пеевски не се случва. Често посещавам президенството и щях да знам“,

          заяви Демерджиев. 
          Пеевски срещу Радев: Гледам го как е истерясал вчера, жалка гледка Пеевски срещу Радев: Гледам го как е истерясал вчера, жалка гледка

          Потенциалът на президентската партия

          Демерджиев спомена, че сянката на президента е толкова голяма, че те вместо да се концентрират в нещо голямо, се вторачват в нея. 

          „Ако и когато президентът направи партия, за мен е сигурно и ясно, че тази партия ще помете тези фасадни конструкции на Пеевски, които сега се сглобяват и управляват държавата. Разбирам страха на тези хора, но те трябва да се концентрират да получат по-голямо обществено доверие“,

          допълни Демерджиев. 
          Румен Радев връчва наградите „Джон Атанасов“ Румен Радев връчва наградите „Джон Атанасов“

          Същевременно Антон Станков, другият гост в студиото, отбеляза, че всичко случващо се в държавата предпоставя нов политически проект.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Щатите Орегон и Калифорния съдят администрацията на Тръмп заради изпращането на войници

          Новинарски Екип -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди изпращането на около 200 войници от Националната гвардия на Калифорния в Орегон.
          Крими

          Разследването на фаталното рали край Варна продължава

          Новинарски Екип -
          След тежкия инцидент по време на рали състезание в неделя, Окръжната прокуратура във Варна започна разследване на трагедията.
          Култура

          Румен Радев връчва наградите „Джон Атанасов“

          Новинарски Екип -
          Президентът Румен Радев ще връчи отличията на лауреатите на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“ за 2025 година. 

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions