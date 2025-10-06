Двама заместник-кметове на Плевен подадоха оставки

Двама заместник-кметове на Община Плевен са подали оставки, съобщи пред медиите кметът Валентин Христов. Постовете си напускат Калоян Къдрийски – с ресор „Териториално развитие“, и Маргарита Бахнева – отговаряща за „Финансово-счетоводни дейности“.

Христов подчерта, че администрацията продължава да функционира нормално, като подобни промени не са нещо извънредно.

„Такова нещо може да се случи навсякъде и това не е нещо извънредно“, заяви кметът.

На мястото на Маргарита Бахнева вече е назначен нов заместник-кмет – Евгени Генов, дългогодишен служител на общината.

„Генов разбира от финанси и бюджетът на общината е в сигурни ръце“, увери Христов.

Все още няма назначен заместник на мястото на Калоян Къдрийски, но кметът посочи, че новото назначение се очаква до седмица.

Както вече съобщихме, Къдрийски поема местното ВиК.

Христов допълни, че не е обсъждал с подалите оставка причините за решението им и уважава личния им избор.

„Не сме говорили дали става дума за промяна или отпадане на общински проекти. Това е тяхно лично желание и го уважавам“, заяви той, цитиран от БТА.