НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 06.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Двама заместник-кметове на Плевен подадоха оставки

          0
          0
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Двама заместник-кметове на Община Плевен са подали оставки, съобщи пред медиите кметът Валентин Христов. Постовете си напускат Калоян Къдрийски – с ресор „Териториално развитие“, и Маргарита Бахнева – отговаряща за „Финансово-счетоводни дейности“.

          - Реклама -

          Христов подчерта, че администрацията продължава да функционира нормално, като подобни промени не са нещо извънредно.

          „Такова нещо може да се случи навсякъде и това не е нещо извънредно“, заяви кметът.

          На мястото на Маргарита Бахнева вече е назначен нов заместник-кмет – Евгени Генов, дългогодишен служител на общината.

          „Генов разбира от финанси и бюджетът на общината е в сигурни ръце“, увери Христов.

          Все още няма назначен заместник на мястото на Калоян Къдрийски, но кметът посочи, че новото назначение се очаква до седмица.

          Както вече съобщихме, Къдрийски поема местното ВиК.

          Христов допълни, че не е обсъждал с подалите оставка причините за решението им и уважава личния им избор.

          „Не сме говорили дали става дума за промяна или отпадане на общински проекти. Това е тяхно лично желание и го уважавам“, заяви той, цитиран от БТА.

          Двама заместник-кметове на Община Плевен са подали оставки, съобщи пред медиите кметът Валентин Христов. Постовете си напускат Калоян Къдрийски – с ресор „Териториално развитие“, и Маргарита Бахнева – отговаряща за „Финансово-счетоводни дейности“.

          - Реклама -

          Христов подчерта, че администрацията продължава да функционира нормално, като подобни промени не са нещо извънредно.

          „Такова нещо може да се случи навсякъде и това не е нещо извънредно“, заяви кметът.

          На мястото на Маргарита Бахнева вече е назначен нов заместник-кмет – Евгени Генов, дългогодишен служител на общината.

          „Генов разбира от финанси и бюджетът на общината е в сигурни ръце“, увери Христов.

          Все още няма назначен заместник на мястото на Калоян Къдрийски, но кметът посочи, че новото назначение се очаква до седмица.

          Както вече съобщихме, Къдрийски поема местното ВиК.

          Христов допълни, че не е обсъждал с подалите оставка причините за решението им и уважава личния им избор.

          „Не сме говорили дали става дума за промяна или отпадане на общински проекти. Това е тяхно лично желание и го уважавам“, заяви той, цитиран от БТА.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Обгоряло тяло на 73-годишен мъж откриха край Разград

          Дамяна Караджова -
          Обгоряло тяло на мъж е открито след пожар в покрайнините на разградското село Осенец, съобщиха от ОД на МВР в Разград.
          Общество

          Без промяна в потребителската кошница и тази седмица

          Дамяна Караджова -
          Потребителската кошница запазва стойността си от 97 лева през изминалата седмица, съобщиха от Държавната комисия по стокови борси и тържища по време брифинг.
          Култура

          СКРЪБНА ВЕСТ! Почина синът на Тина Търнър

          Никола Павлов -
          Музикантът и продуцент Айк Търнър-младши, син на легендарните изпълнители Айк и Тина Търнър, е починал на 67-годишна възраст, съобщи The Express Tribune. По информация на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions