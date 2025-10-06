Двама затворници във Велико Търново хванати с наркотици зад решетките

Полицията във Велико Търново съобщи за открити наркотици в затворническото общежитие в града.

На 5 октомври при проверка на двама лишени от свобода – мъже на 32 и 37 години – е намерена свивка и саморъчно свита цигара, съдържащи около 1 грам растителна маса, идентифицирана като синтетичен канабиноид.

По случая са образувани досъдебни производства, а разследванията продължават.