      понеделник, 06.10.25
          Двама затворници във Велико Търново хванати с наркотици зад решетките

          Полицията във Велико Търново съобщи за открити наркотици в затворническото общежитие в града.

          На 5 октомври при проверка на двама лишени от свобода – мъже на 32 и 37 години – е намерена свивка и саморъчно свита цигара, съдържащи около 1 грам растителна маса, идентифицирана като синтетичен канабиноид.

          28-годишен мъж от Оборище задържан с наркотици при полицейска акция

          По случая са образувани досъдебни производства, а разследванията продължават.

          28-годишен мъж от Оборище задържан с наркотици при полицейска акция

          Общество

          Смяна във ВиК – Плевен: Калоян Къдрийски застава начело на водния оператор

          Дамяна Караджова -
          Калоян Къдрийски поема управлението на „Водоснабдяване и канализация“ – Плевен, съобщиха от управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.
          Крими

          Трагедия в Попово: баща простреля дъщеря си – момичето е в болница

          Дамяна Караджова -
          Инцидент с огнестрелно оръжие разтърси град Попово, област Търговище, в късните часове на 3 октомври.
          Крими

          Намериха 17 000 часовници имитация в Бургас

          Десислава Димитрова -
          Митнически служители от Териториална дирекция Митница Бургас задържаха 16 995 ръчни часовници, имитиращи промишлен дизайн на световна търговска марка.

