НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 06.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Джартов: Ситуацията е спокойна, достъпът до „Елените“ остава забранен

          0
          0
          СНИМКА: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Към настоящия момент оперативната обстановка в страната е сравнително спокойна, съобщи пред журналисти главен комисар Александър Джартов, директор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

          - Реклама -

          „Имаме 30 произшествия, на които реагират нашите екипи. Осем от тях са свързани с отстраняване на паднали дървета и отводняване на различни обекти. Няма усложняване на обстановката,“ уточни Джартов.

          Той допълни, че екипите продължават работа по разчистването на отломките от наводнението във ваканционното селище „Елените“, като навсякъде е осигурено подсилено дежурство и пълна мобилизация на техниката.

          „През нощта ще патрулираме в районите с обявен червен код, за да реагираме своевременно при възникване на проблеми,“ поясни главният комисар.

          По думите му обстановката в Трънско постепенно се нормализира.

          „Имаме 51 населени места без електрозахранване. Всички паднали дървета, които възпрепятстваха достъпа до община Трън, са премахнати, има достъп до всички населени места. Възстановено е и водоснабдяването за град Трън,“ добави Джартов.

          Същевременно, директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков съобщи, че от днес движението на граждани в „Елените“ е забранено и районът е обезпечен с екипи на жандармерия и полиция.

          „Ограниченията ще останат в сила до сряда, когато кризисният щаб ще заседава и ще реши дали мерките могат да бъдат облекчени,“ посочи Васков.

          По негови данни, около 200 души са евакуирани от района, като около 100 са настанени при близки, а останалите – в хотели в „Свети Влас“ и Несебър.

          „Призоваваме гражданите да спазват указанията на органите на МВР. Това е изцяло в защита на тяхното здраве и живот,“ подчерта Захари Васков.

          Междувременно червен код за обилни валежи остава в сила за Източна България и утре.

          Към настоящия момент оперативната обстановка в страната е сравнително спокойна, съобщи пред журналисти главен комисар Александър Джартов, директор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

          - Реклама -

          „Имаме 30 произшествия, на които реагират нашите екипи. Осем от тях са свързани с отстраняване на паднали дървета и отводняване на различни обекти. Няма усложняване на обстановката,“ уточни Джартов.

          Той допълни, че екипите продължават работа по разчистването на отломките от наводнението във ваканционното селище „Елените“, като навсякъде е осигурено подсилено дежурство и пълна мобилизация на техниката.

          „През нощта ще патрулираме в районите с обявен червен код, за да реагираме своевременно при възникване на проблеми,“ поясни главният комисар.

          По думите му обстановката в Трънско постепенно се нормализира.

          „Имаме 51 населени места без електрозахранване. Всички паднали дървета, които възпрепятстваха достъпа до община Трън, са премахнати, има достъп до всички населени места. Възстановено е и водоснабдяването за град Трън,“ добави Джартов.

          Същевременно, директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков съобщи, че от днес движението на граждани в „Елените“ е забранено и районът е обезпечен с екипи на жандармерия и полиция.

          „Ограниченията ще останат в сила до сряда, когато кризисният щаб ще заседава и ще реши дали мерките могат да бъдат облекчени,“ посочи Васков.

          По негови данни, около 200 души са евакуирани от района, като около 100 са настанени при близки, а останалите – в хотели в „Свети Влас“ и Несебър.

          „Призоваваме гражданите да спазват указанията на органите на МВР. Това е изцяло в защита на тяхното здраве и живот,“ подчерта Захари Васков.

          Междувременно червен код за обилни валежи остава в сила за Източна България и утре.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Заради наводненията: България поиска помощ от ЕС

          Никола Павлов -
          Министърът на вътрешните работи Даниел Митов и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов проведоха работна среща, посветена на първите процедури по възстановяване...
          Инциденти

          ТИР блокира Хаинбоаз, шофирайте внимателно

          Никола Павлов -
          Катастрофа между два товарни автомобила затруднява движението в Прохода на Републиката в района на гурковското село Пчелиново, съобщиха за БТА от Областната дирекция на...
          Общество

          Ситуацията в Трънско след снега: Около 20 селища са без ток вече четири дни

          Никола Павлов -
          Около 20 населени места в община Трън все още са без електрозахранване след обилния сняг, който засегна региона през изминалата седмица. Това съобщи пред...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions