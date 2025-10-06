Джартов: Ситуацията е спокойна, достъпът до „Елените“ остава забранен

Към настоящия момент оперативната обстановка в страната е сравнително спокойна, съобщи пред журналисти главен комисар Александър Джартов, директор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

- Реклама -

„Имаме 30 произшествия, на които реагират нашите екипи. Осем от тях са свързани с отстраняване на паднали дървета и отводняване на различни обекти. Няма усложняване на обстановката,“ уточни Джартов.

Той допълни, че екипите продължават работа по разчистването на отломките от наводнението във ваканционното селище „Елените“, като навсякъде е осигурено подсилено дежурство и пълна мобилизация на техниката.

„През нощта ще патрулираме в районите с обявен червен код, за да реагираме своевременно при възникване на проблеми,“ поясни главният комисар.

По думите му обстановката в Трънско постепенно се нормализира.

„Имаме 51 населени места без електрозахранване. Всички паднали дървета, които възпрепятстваха достъпа до община Трън, са премахнати, има достъп до всички населени места. Възстановено е и водоснабдяването за град Трън,“ добави Джартов.

Същевременно, директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков съобщи, че от днес движението на граждани в „Елените“ е забранено и районът е обезпечен с екипи на жандармерия и полиция.

„Ограниченията ще останат в сила до сряда, когато кризисният щаб ще заседава и ще реши дали мерките могат да бъдат облекчени,“ посочи Васков.

По негови данни, около 200 души са евакуирани от района, като около 100 са настанени при близки, а останалите – в хотели в „Свети Влас“ и Несебър.

„Призоваваме гражданите да спазват указанията на органите на МВР. Това е изцяло в защита на тяхното здраве и живот,“ подчерта Захари Васков.

Междувременно червен код за обилни валежи остава в сила за Източна България и утре.