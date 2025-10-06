НА ЖИВО
      понеделник, 06.10.25
          Египтянинът Халед Ел-Анани е номиниран за генерален директор на ЮНЕСКО

          Снимка: БГНЕС
          Египетският политик и професор по египтология Халед Ел-Анани е номиниран от Изпълнителния съвет на Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за поста генерален директор, съобщи пресслужбата на организацията.

          „След резултатите от гласуването членовете на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО предложиха Халед Ел-Анани (Египет) за поста генерален директор на организацията,“ се казва в официалното комюнике.

          Окончателното одобрение на кандидатурата ще бъде направено по време на Генералната конференция на ЮНЕСКО на 6 ноември, когато всички държави-членки ще участват в гласуването.

          Ако бъде избран, Ел-Анани ще наследи французойката Одри Азуле и ще встъпи в длъжност в средата на ноември.

