ЕК: Удържаме 200 милиона на България от ПВУ заради КПК

Европейската комисия (ЕК) потвърди, че временно задържа част от второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) за България, поради неизпълнение на ключова цел – реформата на Комисията за борба с корупцията (КПК).

- Реклама -

От Брюксел не съобщават точната сума, но вицепремиерът Томислав Дончев вече уточни, че около 200 милиона евро се задържат до изпълнение на ангажиментите.

„Очакваме 440 млн. евро по второто плащане, а останалите 200 млн. ще бъдат задържани, докато не бъде отчетен напредък по реформата на КПК,“ заяви Дончев.

Според Европейската комисия задържането е временно и техническо, като средствата ще бъдат отпуснати след доказване на изпълнение на поставените условия.

Припомняме, че групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент изпрати в края на септември писмо до ЕК, с което поиска спиране на плащанията за България. Поводът беше арестът на варненския кмет Благомир Коцев и съмненията, че антикорупционната комисия се използва за политически цели.

От ЕК потвърдиха, че внимателно следят ситуацията и ще настояват реформата да бъде завършена в съответствие с европейските стандарти за независимост, прозрачност и отчетност.

Планът за възстановяване и устойчивост на България включва реформи и инвестиции на обща стойност 6,17 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства от ЕС. Той обхваща проекти в енергетиката, инфраструктурата, цифровизацията, правосъдието и борбата с корупцията, припомня БНТ.