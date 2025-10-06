НА ЖИВО
          ЕК: Удържаме 200 милиона на България от ПВУ заради КПК

          Снимка: symbiot/Shutterstock
          Европейската комисия (ЕК) потвърди, че временно задържа част от второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) за България, поради неизпълнение на ключова цел – реформата на Комисията за борба с корупцията (КПК).

          От Брюксел не съобщават точната сума, но вицепремиерът Томислав Дончев вече уточни, че около 200 милиона евро се задържат до изпълнение на ангажиментите.

          „Очакваме 440 млн. евро по второто плащане, а останалите 200 млн. ще бъдат задържани, докато не бъде отчетен напредък по реформата на КПК,“ заяви Дончев.

          Според Европейската комисия задържането е временно и техническо, като средствата ще бъдат отпуснати след доказване на изпълнение на поставените условия.

          Припомняме, че групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент изпрати в края на септември писмо до ЕК, с което поиска спиране на плащанията за България. Поводът беше арестът на варненския кмет Благомир Коцев и съмненията, че антикорупционната комисия се използва за политически цели.

          От ЕК потвърдиха, че внимателно следят ситуацията и ще настояват реформата да бъде завършена в съответствие с европейските стандарти за независимост, прозрачност и отчетност.

          Планът за възстановяване и устойчивост на България включва реформи и инвестиции на обща стойност 6,17 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства от ЕС. Той обхваща проекти в енергетиката, инфраструктурата, цифровизацията, правосъдието и борбата с корупцията, припомня БНТ.

          От последните минути: „Величие“ подготвя нов вот на недоверие, вижте темата

          Никола Павлов -
          Партия „Величие“ обяви официално, че започва процедура по внасяне на вот на недоверие срещу настоящото правителство. Поводът е публикация в американското издание The Wall...
          Крими

          Мистерия: Пореден „самоубит“ издател в Русия

          Никола Павлов -
          Бившият дългогодишен директор на издателство „Правда“ Вячеслав Леонтиев е починал в Москва при обстоятелства, които по първоначални данни сочат към самоубийство, съобщи ТАСС, позовавайки...
          Общество

          Джартов: Ситуацията е спокойна, достъпът до „Елените“ остава забранен

          Никола Павлов -
          Към настоящия момент оперативната обстановка в страната е сравнително спокойна, съобщи пред журналисти главен комисар Александър Джартов, директор на ГД „Пожарна безопасност и защита...

