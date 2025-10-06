ЕС въвежда оценка за поправимост на електрониката, за да намали отпадъците и да насърчи кръговата икономика

Все повече електроника се продава в Европейския съюз, което допринася за увеличаване на отпадъците, съобщи The Conversation. По данни на Евростат, количеството електрическо и електронно оборудване на пазара е нараснало от 7,6 милиона тона през 2012 г. до 14,4 милиона тона през 2022 г. Въпреки това, само около 4 милиона тона от електронните отпадъци през 2022 г. са били рециклирани или подготвени за повторна употреба.
За да се ограничи замърсяването и добивът на суровини, учени от Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия разработиха оценка за поправимост на смартфони и таблети — нов инструмент, който ще помага на потребителите да избират по-устойчиви продукти. Тази оценка вече е част от енергийния етикет на ЕС, насърчавайки прехода към кръгова икономика, в която ресурсите се използват многократно.
Една от основните причини за нарастването на отпадъците е дизайнът на продуктите. Доклад, изготвен от Института „Фраунхофер“ и VITO, показва, че батериите на мобилните телефони са били лесно сменяеми до 2011 г., но след това са станали почти невъзможни за подмяна от потребителя.
Оценката за поправимост, разработена от JRC още през 2019 г., ще се измерва по скала от A до E — от най-лесни до най-трудни за ремонт устройства. От 20 юни 2025 г. тя ще се появява на етикетите на ЕС редом с информацията за издръжливостта на батерията и защитата от прах и вода (IP рейтинг).
Методологията включва два типа фактори — дизайна на устройството (достъп до частите, използвани инструменти, закрепване на компонентите) и поддръжката от производителите (наличие на резервни части, инструкции за ремонт, продължителност на софтуерната поддръжка).
Ключови компоненти като батерии и екрани имат най-голяма тежест в оценката, тъй като са най-уязвими и най-често се повреждат.
Според анализа Ecodesign Impact Accounting Overview 2024, регулациите за еко-дизайн и етикетиране на мобилни телефони могат до 2030 г. да спестяват годишно 0,2 мегатона въглеродни емисии и около 20 милиарда евро на европейските потребители.
Методологията ще бъде разширена и към други електронни уреди. През април Европейската комисия обяви планове за въвеждане на изисквания за поправимост и за малки домакински уреди в рамките на новия регламент за еко-дизайн на устойчиви продукти.
Така през следващите години потребителите в ЕС ще имат по-ясна информация за това колко лесно могат да поправят своите устройства, което може да се окаже решаваща стъпка към по-екологично бъдеще и по-дълъг живот на електрониката.