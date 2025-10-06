ЕС въвежда оценка за поправимост на електрониката, за да намали отпадъците и да насърчи кръговата икономика

Все повече електроника се продава в Европейския съюз, което допринася за увеличаване на отпадъците, съобщи The Conversation. По данни на Евростат, количеството електрическо и електронно оборудване на пазара е нараснало от 7,6 милиона тона през 2012 г. до 14,4 милиона тона през 2022 г. Въпреки това, само около 4 милиона тона от електронните отпадъци през 2022 г. са били рециклирани или подготвени за повторна употреба.

За да се ограничи замърсяването и добивът на суровини, учени от Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия разработиха оценка за поправимост на смартфони и таблети — нов инструмент, който ще помага на потребителите да избират по-устойчиви продукти. Тази оценка вече е част от енергийния етикет на ЕС, насърчавайки прехода към кръгова икономика, в която ресурсите се използват многократно.

Една от основните причини за нарастването на отпадъците е дизайнът на продуктите. Доклад, изготвен от Института „Фраунхофер“ и VITO, показва, че батериите на мобилните телефони са били лесно сменяеми до 2011 г., но след това са станали почти невъзможни за подмяна от потребителя.

„В кръговата икономика целта не е да произвеждаме повече, а да използваме по-дълго това, което вече имаме,“ отбелязват авторите на доклада.

Оценката за поправимост, разработена от JRC още през 2019 г., ще се измерва по скала от A до E — от най-лесни до най-трудни за ремонт устройства. От 20 юни 2025 г. тя ще се появява на етикетите на ЕС редом с информацията за издръжливостта на батерията и защитата от прах и вода (IP рейтинг).

Методологията включва два типа фактори — дизайна на устройството (достъп до частите, използвани инструменти, закрепване на компонентите) и поддръжката от производителите (наличие на резервни части, инструкции за ремонт, продължителност на софтуерната поддръжка).

Ключови компоненти като батерии и екрани имат най-голяма тежест в оценката, тъй като са най-уязвими и най-често се повреждат.

Според анализа Ecodesign Impact Accounting Overview 2024, регулациите за еко-дизайн и етикетиране на мобилни телефони могат до 2030 г. да спестяват годишно 0,2 мегатона въглеродни емисии и около 20 милиарда евро на европейските потребители.

„Ако системата насърчи търсенето на по-поправими устройства, производителите ще трябва да се адаптират. Това ще даде нов тласък на устойчивата икономика,“ посочват експертите от JRC.

Методологията ще бъде разширена и към други електронни уреди. През април Европейската комисия обяви планове за въвеждане на изисквания за поправимост и за малки домакински уреди в рамките на новия регламент за еко-дизайн на устойчиви продукти.

Така през следващите години потребителите в ЕС ще имат по-ясна информация за това колко лесно могат да поправят своите устройства, което може да се окаже решаваща стъпка към по-екологично бъдеще и по-дълъг живот на електрониката.