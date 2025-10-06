Евакуация: Активират BG-Alert в Царево

Жителите на застрашените от наводнение райони в община Царево трябва да напуснат домовете си до четвъртък, предупреждава Общинският щаб за защита при бедствия. Мярката е предприета заради очаквано влошаване на времето през следващите дни, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

В рамките на днешния ден ще бъде активирана системата за ранно предупреждение BG-Alert с официално съобщение за опасно време. За хората, които нямат възможност за самостоятелно настаняване, общината ще осигури временен подслон и съдействие.

Сред предприетите мерки е и искане до Министерството на околната среда и водите за създаване на експертна комисия, която да установи причините за обилните водни разливи от реки и сухи дерета. Те започват извън населените места, но засягат урбанизираните зони. Особено внимание се обръща на деретата и водните участъци в Лозенец, Арапя, Пречиствателната станция на Царево, както и реките Черна и Нестинарка.

От Общината предупреждават, че ако времето се влоши допълнително, от утре ще бъдат обявени неучебни дни за всички училища и детски градини в региона.

„Бъдете внимателни и отговорни. Екипите на общинската администрация и органите на МВР са в пълна готовност и работят денонощно“, се посочва в официалното съобщение.

Призивът към гражданите е да не излизат навън без необходимост и да избягват опасни действия като преминаване през мостове и водоеми при повишени водни нива. Припомня се, че в нощта на 3 октомври пожарникари са спасили човек, застрашен от придошла вода на мостово съоръжение.

Общинският щаб остава в непрекъснато заседание, следейки развитието на обстановката в реално време.