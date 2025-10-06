Еврокомисар: Кремъл обсъжда възможна атака срещу НАТО, западните служби имат доказателства

Западните разузнавателни служби разполагат с доказателства, че Кремъл обсъжда възможна атака срещу НАТО, заяви европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс в интервю за полското издание „Газета Виборча“, цитирано от агенция УНИАН.

„Доверявам се на разузнавателните служби. А германското разузнаване твърди, че има доказателства, че Кремъл обсъжда атака срещу НАТО. И ако обсъждат това, планират ли атака? Не знаем. Но подобни сигнали трябва да се приемат крайно сериозно. Те наистина може да са подготвени за война. Ние също трябва да сме подготвени за нея и да се учим не само от опита на украинците, но и от руснаците," заяви Кубилюс.

По думите му, руската армия е затънала в Украйна, което създава напрежение в Москва, но Русия се е адаптирала към съвременните военни тактики и увеличава производството на оръжия.

Кубилюс подчерта, че Украйна може да помогне на западните съюзници в подготовката им за евентуално руско нахлуване, но предупреди, че самото закупуване на техника не е достатъчно.

„Трябва да се научим на гъвкавост от украинците. Вижте тяхната отбранителна индустрия — тя се основава на стартиращи компании. Те не просто произвеждат оборудване; те наблюдават използването му на бойното поле и постоянно го усъвършенстват. Компаниите за дронове всъщност имат свои собствени батальони за дронове. Удивително е как украинците са се освободили от бюрократичните структури пред лицето на руска атака,“ посочи комисарят.

Той призова държавите от ЕС и НАТО да възприемат по-гъвкав и иновативен подход към отбраната, като съчетават военната готовност с бързо внедряване на технологични решения.

Кубилюс коментира и изявлението на бившия генерален секретар на НАТО Джордж Робъртсън, който наскоро призова британците „да се отдалечат от мирното мислене“ и да започнат подготовка за голям конфликт — включително на базово ниво, чрез осигуряване на основни ресурси като свещи и провизии.