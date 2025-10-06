Еврокомисар: Кремъл обсъжда възможна атака срещу НАТО, западните служби имат доказателства

Западните разузнавателни служби разполагат с доказателства, че Кремъл обсъжда възможна атака срещу НАТО, заяви европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс в интервю за полското издание „Газета Виборча“, цитирано от агенция УНИАН.
По думите му, руската армия е затънала в Украйна, което създава напрежение в Москва, но Русия се е адаптирала към съвременните военни тактики и увеличава производството на оръжия.
Кубилюс подчерта, че Украйна може да помогне на западните съюзници в подготовката им за евентуално руско нахлуване, но предупреди, че самото закупуване на техника не е достатъчно.
Той призова държавите от ЕС и НАТО да възприемат по-гъвкав и иновативен подход към отбраната, като съчетават военната готовност с бързо внедряване на технологични решения.
Кубилюс коментира и изявлението на бившия генерален секретар на НАТО Джордж Робъртсън, който наскоро призова британците „да се отдалечат от мирното мислене“ и да започнат подготовка за голям конфликт — включително на базово ниво, чрез осигуряване на основни ресурси като свещи и провизии.
