      понеделник, 06.10.25
          Европа Политика

          Фон дер Лайен призова за единство преди двата вота на недоверие в Европарламента

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          В понеделник председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи призив за единство, предупреждавайки евродепутатите, че вотовете на недоверие, с които ще се сблъска тази седмица, играят в полза на враговете на Европа.

          „Световният ред се разпада по-бързо, отколкото можехме да очакваме! Тревогата бие в Европа… Европа е заплашена от Изток. Европа е заплашена отвътре. А глобалният Юг наблюдава отблизо и оценява какво ще правим по-нататък,“ заяви фон дер Лайен в Страсбург, призовавайки за „сигнал за единство“.

          „Нашите противници не само са готови да експлоатират всякакви разделения — те активно ги подбуждат,“ допълни тя.

          Два вотa на недоверие — от крайнолеви и крайнодесни депутати — ще бъдат подложени на гласуване в четвъртък. Макар шансът да свалят фон дер Лайен да е изключително малък, недоволството срещу нея расте.

          Причините включват обвинения в липса на прозрачност и остри критики към търговската ѝ сделка с американския президент Доналд Тръмп, определяна от мнозина евродепутати като „небалансирана“.

          Джордан Бардела, лидер на френския „Национален сбор“, и Манон Обри от „Непокорена Франция“ обвиниха председателя на ЕК в „търговска капитулация“ пред Тръмп и в „бездействие“ по отношение на конфликта в Газа.
          Фон дер Лайен защити споразумението с Вашингтон като „най-доброто възможно“, но призна, че загрижеността за търговията и Газа е „искрена и легитимна“.

          „Алтернативата би била по-лоша,“ подчерта тя, предупреждавайки, че разединението обслужва руския президент Владимир Путин.

          „Путин не крие подкрепата си за своите послушни приятели в Европа, които вършат работата му вместо него,“ каза тя, посочвайки, че Москва се стреми да подкопае европейското единство.

          Фон дер Лайен се изправя пред предизвикателство и отвътре в своята проевропейска коалиция между Европейската народна партия (ЕНП), социалистите и центристите.

          Центристкият евродепутат Паскал Канфин предупреди, че въпреки напрежението, „няма по-добра алтернатива“.

          „Всеки друг сценарий би бил още по-лош,“ заяви той.

          Отляво обаче Иратче Гарсия Перес от групата „Социалисти и демократи“ предупреди председателката:

          „Трябва да избирате между вашите съюзници и тези, които не са наши приятели.“

          Според анализатори, рискът не е в това вотът на недоверие да бъде приет, а в това, че той може да задълбочи разломите в управляващата коалиция.

          Ако обаче опонентите ѝ успеят, това ще бъде исторически прецедент — първият успешен вот на недоверие срещу Европейската комисия след 1999 г., когато комисията на Жак Сантер подаде оставка заради скандал с корупция и лошо управление.

