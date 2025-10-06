Фон дер Лайен призова за единство преди двата вота на недоверие в Европарламента

В понеделник председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи призив за единство, предупреждавайки евродепутатите, че вотовете на недоверие, с които ще се сблъска тази седмица, играят в полза на враговете на Европа.
Два вотa на недоверие — от крайнолеви и крайнодесни депутати — ще бъдат подложени на гласуване в четвъртък. Макар шансът да свалят фон дер Лайен да е изключително малък, недоволството срещу нея расте.
Причините включват обвинения в липса на прозрачност и остри критики към търговската ѝ сделка с американския президент Доналд Тръмп, определяна от мнозина евродепутати като „небалансирана“.
Джордан Бардела, лидер на френския „Национален сбор“, и Манон Обри от „Непокорена Франция“ обвиниха председателя на ЕК в „търговска капитулация“ пред Тръмп и в „бездействие“ по отношение на конфликта в Газа.
Фон дер Лайен защити споразумението с Вашингтон като „най-доброто възможно“, но призна, че загрижеността за търговията и Газа е „искрена и легитимна“.
Фон дер Лайен се изправя пред предизвикателство и отвътре в своята проевропейска коалиция между Европейската народна партия (ЕНП), социалистите и центристите.
Центристкият евродепутат Паскал Канфин предупреди, че въпреки напрежението, „няма по-добра алтернатива“.
Отляво обаче Иратче Гарсия Перес от групата „Социалисти и демократи“ предупреди председателката:
Според анализатори, рискът не е в това вотът на недоверие да бъде приет, а в това, че той може да задълбочи разломите в управляващата коалиция.
Ако обаче опонентите ѝ успеят, това ще бъде исторически прецедент — първият успешен вот на недоверие срещу Европейската комисия след 1999 г., когато комисията на Жак Сантер подаде оставка заради скандал с корупция и лошо управление.