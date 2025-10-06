НА ЖИВО
          Франция с ново правителство – без стабилно мнозинство и под обстрел от опозицията

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          След близо месец на интензивни и трудни преговори, френският премиер Себастиан Льокорню обяви състава на новото правителство – третото в рамките на една година. Още преди да започне работа, кабинетът е изправен пред сериозни предизвикателства – левицата и крайната десница вече подготвят вот на недоверие, който може да го свали.

          58-годишният Льокорню, дългогодишен политик и бивш министър, е изправен пред тежката задача да осигури парламентарна подкрепа, тъй като кабинетът няма стабилно мнозинство. Реакциите след представянето на министрите бяха рязко критични – и от ляво, и от дясно.

          Най-голямата изненада дойде от редиците на десницата. Лидерът на партията „Републиканците“ — за когото беше обявено, че запазва поста си на вътрешен министър, реагира остро.

          „Съставът на кабинета не отразява обещаното скъсване с досегашното статукво,“
          коментира той късно снощи, подчертавайки, че новият екип не носи реална промяна.

          Според анализатори предстоящите седмици ще бъдат решаващи за бъдещето на Льокорню и за стабилността на управлението на Франция.

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

