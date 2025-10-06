НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 06.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Генов: Допустимо е да се покрие воден обект, но не и да се строи отгоре

          0
          70
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Не е допустимо да се строи върху публична държавна собственост, подчерта министърът на околната среда и водите Манол Генов в предаването „Денят започва“. Той напомни, че това е ясно разписано в Закона за водите, и постави въпроса как е било позволено подобно строителство, въпреки че редица институции са длъжни да съгласуват такива проекти.

          - Реклама -

          „От петък насам фокусът е върху това дали това е дере или река. Това не е най-важното. Важното е как се е стигнало до това строителство и кой го е позволил“, заяви министърът.

          По думите му проверка в регистрите на регионалната инспекция по околна среда е показала, че има само едно инвестиционно намерение – за пречиствателна станция. Въпреки това, част от съгласуванията се извършват на хартия, затова Генов е дал срок до края на деня да бъде предоставена пълна информация за всички обекти, издадени разрешения и начина на тяхното одобрение.

          „Допустимо е по закон да покриеш воден обект, но не е допустимо да строиш върху това покриване“, уточни той.

          Министърът напомни, че още през 2015 г. са правени проверки по сигнал на гражданин, при които е установено, че голяма част от воден обект е покрит и върху него са изградени атракциони и хотел, но последствия не е имало.

          „И – нищо. Институциите просто не са си свършили работата“, коментира Генов.

          Той подчерта, че виновна е не само администрацията, но и инвеститорите, проявили крайна безотговорност, като са строили върху засипани дерета. Според него случаят в „Елените“ е символ на алчността и безхаберието, довели до човешки жертви.

          „Природата си отмъсти за безхаберието и алчността. Широко затворените очи на институциите и алчността на инвеститорите доведоха до трагедията“, посочи министърът.

          Генов съобщи, че до няколко дни ще стане ясно как точно са заявявани и реализирани инвестиционните намерения, както и кои длъжностни лица са участвали в процеса.

          „Ако установя, че някой от настоящите ръководители на тези институции са си затворили очите и са направили компромис – директно ще поискам техните оставки“, категоричен беше той.

          Министърът заяви още, че ще провери кои са били директорите на басейновите дирекции и регионалните инспекции, както и какви са били взаимоотношенията с областните управители.

          На въпрос как се застраховат жилища, построени върху река, Генов отговори:

          „Би било много интересно това да се провери.“

          Не е допустимо да се строи върху публична държавна собственост, подчерта министърът на околната среда и водите Манол Генов в предаването „Денят започва“. Той напомни, че това е ясно разписано в Закона за водите, и постави въпроса как е било позволено подобно строителство, въпреки че редица институции са длъжни да съгласуват такива проекти.

          - Реклама -

          „От петък насам фокусът е върху това дали това е дере или река. Това не е най-важното. Важното е как се е стигнало до това строителство и кой го е позволил“, заяви министърът.

          По думите му проверка в регистрите на регионалната инспекция по околна среда е показала, че има само едно инвестиционно намерение – за пречиствателна станция. Въпреки това, част от съгласуванията се извършват на хартия, затова Генов е дал срок до края на деня да бъде предоставена пълна информация за всички обекти, издадени разрешения и начина на тяхното одобрение.

          „Допустимо е по закон да покриеш воден обект, но не е допустимо да строиш върху това покриване“, уточни той.

          Министърът напомни, че още през 2015 г. са правени проверки по сигнал на гражданин, при които е установено, че голяма част от воден обект е покрит и върху него са изградени атракциони и хотел, но последствия не е имало.

          „И – нищо. Институциите просто не са си свършили работата“, коментира Генов.

          Той подчерта, че виновна е не само администрацията, но и инвеститорите, проявили крайна безотговорност, като са строили върху засипани дерета. Според него случаят в „Елените“ е символ на алчността и безхаберието, довели до човешки жертви.

          „Природата си отмъсти за безхаберието и алчността. Широко затворените очи на институциите и алчността на инвеститорите доведоха до трагедията“, посочи министърът.

          Генов съобщи, че до няколко дни ще стане ясно как точно са заявявани и реализирани инвестиционните намерения, както и кои длъжностни лица са участвали в процеса.

          „Ако установя, че някой от настоящите ръководители на тези институции са си затворили очите и са направили компромис – директно ще поискам техните оставки“, категоричен беше той.

          Министърът заяви още, че ще провери кои са били директорите на басейновите дирекции и регионалните инспекции, както и какви са били взаимоотношенията с областните управители.

          На въпрос как се застраховат жилища, построени върху река, Генов отговори:

          „Би било много интересно това да се провери.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Смяна във ВиК – Плевен: Калоян Къдрийски застава начело на водния оператор

          Дамяна Караджова -
          Калоян Къдрийски поема управлението на „Водоснабдяване и канализация“ – Плевен, съобщиха от управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.
          Крими

          Трагедия в Попово: баща простреля дъщеря си – момичето е в болница

          Дамяна Караджова -
          Инцидент с огнестрелно оръжие разтърси град Попово, област Търговище, в късните часове на 3 октомври.
          Крими

          Намериха 17 000 часовници имитация в Бургас

          Десислава Димитрова -
          Митнически служители от Териториална дирекция Митница Бургас задържаха 16 995 ръчни часовници, имитиращи промишлен дизайн на световна търговска марка.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions