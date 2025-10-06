Генов: Допустимо е да се покрие воден обект, но не и да се строи отгоре

Не е допустимо да се строи върху публична държавна собственост, подчерта министърът на околната среда и водите Манол Генов в предаването „Денят започва“. Той напомни, че това е ясно разписано в Закона за водите, и постави въпроса как е било позволено подобно строителство, въпреки че редица институции са длъжни да съгласуват такива проекти.

„От петък насам фокусът е върху това дали това е дере или река. Това не е най-важното. Важното е как се е стигнало до това строителство и кой го е позволил“, заяви министърът.

По думите му проверка в регистрите на регионалната инспекция по околна среда е показала, че има само едно инвестиционно намерение – за пречиствателна станция. Въпреки това, част от съгласуванията се извършват на хартия, затова Генов е дал срок до края на деня да бъде предоставена пълна информация за всички обекти, издадени разрешения и начина на тяхното одобрение.

„Допустимо е по закон да покриеш воден обект, но не е допустимо да строиш върху това покриване“, уточни той.

Министърът напомни, че още през 2015 г. са правени проверки по сигнал на гражданин, при които е установено, че голяма част от воден обект е покрит и върху него са изградени атракциони и хотел, но последствия не е имало.

„И – нищо. Институциите просто не са си свършили работата“, коментира Генов.

Той подчерта, че виновна е не само администрацията, но и инвеститорите, проявили крайна безотговорност, като са строили върху засипани дерета. Според него случаят в „Елените“ е символ на алчността и безхаберието, довели до човешки жертви.

„Природата си отмъсти за безхаберието и алчността. Широко затворените очи на институциите и алчността на инвеститорите доведоха до трагедията“, посочи министърът.

Генов съобщи, че до няколко дни ще стане ясно как точно са заявявани и реализирани инвестиционните намерения, както и кои длъжностни лица са участвали в процеса.

„Ако установя, че някой от настоящите ръководители на тези институции са си затворили очите и са направили компромис – директно ще поискам техните оставки“, категоричен беше той.

Министърът заяви още, че ще провери кои са били директорите на басейновите дирекции и регионалните инспекции, както и какви са били взаимоотношенията с областните управители.

На въпрос как се застраховат жилища, построени върху река, Генов отговори:

„Би било много интересно това да се провери.“