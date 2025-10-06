Георги Димов: Има тиха гражданска война в Америка

Това каза историкът Георги Димов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
По думите на Димов САЩ са в спирала от дългове, които трябва да бъдат платени от Европа.
Историкът коментира подаването на оставка от страна на премиера на Франция.
