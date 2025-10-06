Георги Димов: Има тиха гражданска война в Америка

„Има тиха гражданска война в Америка. Нормално е Тръмп да гони интереса на своята страна.“

Това каза историкът Георги Димов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

По думите на Димов САЩ са в спирала от дългове, които трябва да бъдат платени от Европа.

Историкът коментира подаването на оставка от страна на премиера на Франция.