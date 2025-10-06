НА ЖИВО
          Георги Димов: Има тиха гражданска война в Америка

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Има тиха гражданска война в Америка. Нормално е Тръмп да гони интереса на своята страна.“

          Това каза историкът Георги Димов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          По думите на Димов САЩ са в спирала от дългове, които трябва да бъдат платени от Европа.

          Историкът коментира подаването на оставка от страна на премиера на Франция.

          „Франция е сред страните, които са в сърцето на Еврозоната и ние трескаво вървим натам. Ние продължаваме битката си за спасяване от еврото“, заяви още гостът.

