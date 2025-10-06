Георгиев: За 8 месеца направихме революция

Елиминирането на корупционния натиск е ключово за гарантиране на демократичното функциониране на държавата, заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев при откриването на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни.

„Важно е сътрудничеството, което българските правоохранителни органи осъществяват с всяка от вашите национални власти. В XXI век държавните граници съществуват, но те лесно се преодоляват от добре организираната престъпност. Това налага изключителна кооперативност между институциите,“ подчерта министър Георгиев.

Той увери, че усилията на българската държава ще бъдат насочени към задълбочаване на международното сътрудничество, обмяна на опит и създаване на съвместни екипи за действие.

„Тези проблеми не са самоцелни на нито една прокуратура. Те са предизвикателства пред демократичното функциониране на нашите общества. За да бъде осигурена и гарантирана демокрацията, трябва да бъде елиминиран корупционният натиск и дейността на организираната престъпност,“ заяви Георгиев.

По думите му новите технологии, свободното европейско пространство и конфликтите в близост до региона създават рискове с транснационален характер, които изискват съвместен отговор.

„Няма нужда да се справяме сами с проблеми, с които можем да се справим заедно,“ допълни той.

Министърът на правосъдието отбеляза и решението на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) да прекрати постмониторинговия механизъм за България, като призна напредъка на страната в областта на върховенството на закона, защитата на демократичните устои и човешките права.

„Благодаря на всички държави, които подкрепиха България чрез своите национални делегации. Имаме категорична воля и решимост да утвърждаваме добри практики и да споделяме опит,“ каза Георгиев.

Той припомни, че през последните осем месеца изпълнителната и законодателната власт, в тясно сътрудничество с прокуратурата, съда и следствието, са осъществили „революция в областта на наказателното право“, насочена към изваждането на България от „сивия списък“ за пране на пари.

В заключение министър Георгиев заяви, че България ще продължи да бъде активен партньор и мост за сътрудничество в региона:

„Колкото и да се различават нашите юрисдикции, проблемите, които решаваме, са общи. Можем да ги преодолеем само ако заедно изградим адекватни и работещи механизми, които вие като представители на правоохранителните органи да прилагате на терен.“