НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 06.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Георгиев: За 8 месеца направихме революция

          0
          62
          Министър на правосъдието Георги Георгиев
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Елиминирането на корупционния натиск е ключово за гарантиране на демократичното функциониране на държавата, заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев при откриването на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни.

          - Реклама -

          „Важно е сътрудничеството, което българските правоохранителни органи осъществяват с всяка от вашите национални власти. В XXI век държавните граници съществуват, но те лесно се преодоляват от добре организираната престъпност. Това налага изключителна кооперативност между институциите,“ подчерта министър Георгиев.

          Той увери, че усилията на българската държава ще бъдат насочени към задълбочаване на международното сътрудничество, обмяна на опит и създаване на съвместни екипи за действие.

          „Тези проблеми не са самоцелни на нито една прокуратура. Те са предизвикателства пред демократичното функциониране на нашите общества. За да бъде осигурена и гарантирана демокрацията, трябва да бъде елиминиран корупционният натиск и дейността на организираната престъпност,“ заяви Георгиев.

          По думите му новите технологии, свободното европейско пространство и конфликтите в близост до региона създават рискове с транснационален характер, които изискват съвместен отговор.

          „Няма нужда да се справяме сами с проблеми, с които можем да се справим заедно,“ допълни той.

          Министърът на правосъдието отбеляза и решението на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) да прекрати постмониторинговия механизъм за България, като призна напредъка на страната в областта на върховенството на закона, защитата на демократичните устои и човешките права.

          „Благодаря на всички държави, които подкрепиха България чрез своите национални делегации. Имаме категорична воля и решимост да утвърждаваме добри практики и да споделяме опит,“ каза Георгиев.

          Той припомни, че през последните осем месеца изпълнителната и законодателната власт, в тясно сътрудничество с прокуратурата, съда и следствието, са осъществили „революция в областта на наказателното право“, насочена към изваждането на България от „сивия списък“ за пране на пари.

          В заключение министър Георгиев заяви, че България ще продължи да бъде активен партньор и мост за сътрудничество в региона:

          „Колкото и да се различават нашите юрисдикции, проблемите, които решаваме, са общи. Можем да ги преодолеем само ако заедно изградим адекватни и работещи механизми, които вие като представители на правоохранителните органи да прилагате на терен.“

          Елиминирането на корупционния натиск е ключово за гарантиране на демократичното функциониране на държавата, заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев при откриването на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни.

          - Реклама -

          „Важно е сътрудничеството, което българските правоохранителни органи осъществяват с всяка от вашите национални власти. В XXI век държавните граници съществуват, но те лесно се преодоляват от добре организираната престъпност. Това налага изключителна кооперативност между институциите,“ подчерта министър Георгиев.

          Той увери, че усилията на българската държава ще бъдат насочени към задълбочаване на международното сътрудничество, обмяна на опит и създаване на съвместни екипи за действие.

          „Тези проблеми не са самоцелни на нито една прокуратура. Те са предизвикателства пред демократичното функциониране на нашите общества. За да бъде осигурена и гарантирана демокрацията, трябва да бъде елиминиран корупционният натиск и дейността на организираната престъпност,“ заяви Георгиев.

          По думите му новите технологии, свободното европейско пространство и конфликтите в близост до региона създават рискове с транснационален характер, които изискват съвместен отговор.

          „Няма нужда да се справяме сами с проблеми, с които можем да се справим заедно,“ допълни той.

          Министърът на правосъдието отбеляза и решението на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) да прекрати постмониторинговия механизъм за България, като призна напредъка на страната в областта на върховенството на закона, защитата на демократичните устои и човешките права.

          „Благодаря на всички държави, които подкрепиха България чрез своите национални делегации. Имаме категорична воля и решимост да утвърждаваме добри практики и да споделяме опит,“ каза Георгиев.

          Той припомни, че през последните осем месеца изпълнителната и законодателната власт, в тясно сътрудничество с прокуратурата, съда и следствието, са осъществили „революция в областта на наказателното право“, насочена към изваждането на България от „сивия списък“ за пране на пари.

          В заключение министър Георгиев заяви, че България ще продължи да бъде активен партньор и мост за сътрудничество в региона:

          „Колкото и да се различават нашите юрисдикции, проблемите, които решаваме, са общи. Можем да ги преодолеем само ако заедно изградим адекватни и работещи механизми, които вие като представители на правоохранителните органи да прилагате на терен.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Ситуацията в Трънско след снега: Около 20 селища са без ток вече четири дни

          Никола Павлов -
          Около 20 населени места в община Трън все още са без електрозахранване след обилния сняг, който засегна региона през изминалата седмица. Това съобщи пред...
          Политика

          Костадинов: Борисов трябва да бъде разследван за държавна измяна

          Никола Павлов -
          Върховният касационен съд (ВКС) директно постанови, че в момента България няма главен прокурор, заяви пред БНР лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов. По думите...
          Политика

          Терзиев назначи нов заместник-кмет на София

          Никола Павлов -
          От 13 октомври Виктор Чаушев ще заеме поста заместник-кмет на Столична община с ресор „Транспорт и градска мобилност“, съобщи днес кметът на София Васил...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions