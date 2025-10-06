Грета Тунберг пристигна в Атина след експулсирането си от Израел

Шведската екоактивистка Грета Тунберг пристигна в Атина заедно с още 160 граждани от 16 европейски страни, които бяха експулсирани в Гърция от Израел за участие в хуманитарната флотилия за Газа, предаде АФП.

22-годишната шведска климатична активистка бе сред стотици участници във флотилия от 45 плавателни съда, която безуспешно се опита да пробие израелската блокада, за да достави хуманитарна помощ в Газа.

Според данни на ООН, гладът вече е обхванал палестинската територия след две години опустошителна война.

На летище Атина активисти посрещнаха Тунберг и останалите с огромно палестинско знаме, разпънато в залата за пристигащи, и със скандирания „Свобода за Палестина“ и „Да живее флотилията!“.

След пристигането си Тунберг определи Глобалната флотилия „Сумуд“ като

„най-големия опит някога да се пробие незаконната и нечовешка морска блокада на Израел“.

„Това, че тази мисия трябва да съществува, е срамно!“ — заяви тя, призовавайки световната общност да действа, за да се предотврати „геноцидът“ на палестинците от Израел.