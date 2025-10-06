Хамас и Израел пред решаващи преговори за примирие и размяна на заложници

Движението „Хамас“ призова за незабавно начало на процеса по размяна на заложници и затворници с Израел, докато представители на двете страни се отправиха към Египет за ключови преговори, целящи прекратяване на близо двегодишната война в Газа, предаде АФП.

Външните министри на няколко държави, включително Египет, заявиха, че разговорите представляват „реална възможност“ за постигане на трайно примирие.

„Хамас е силно мотивиран да постигне споразумение за прекратяване на войната и незабавно да започне процеса по размяна на затворници, в съответствие с условията на място,“ заяви високопоставен представител на движението, пожелал анонимност.

Дипломатическите усилия идват след положителния отговор на „Хамас“ на мирния план на текущия американски президент Доналд Тръмп за прекратяване на сраженията и освобождаването на пленниците в Газа в замяна на палестинците, държани в израелски затвори.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова Израел да спре бомбардировките преди началото на разговорите в Египет:

„Не можете да освободите заложници, докато падат бомби — ударите трябва да спрат. Не може да се води война в средата на преговори.“

Преговорите ще се проведат в Шарм ел-Шейх, като израелската делегация ще бъде ръководена от министъра по стратегически въпроси Рон Дермер. Премиерът Бенямин Нетаняху изрази надежда, че заложниците могат да бъдат освободени „в рамките на дни“.

Кайро потвърди, че ще приеме делегация на „Хамас“, водена от Халил ал-Хайя, която ще обсъжда детайлите по размяната на израелски заложници и палестински затворници.

Според планa на Тръмп, в замяна на заложниците Израел трябва да освободи 250 палестинци с доживотни присъди и над 1700 задържани по време на войната. Тръмп предупреди:

„Хамас трябва да действа бързо, иначе всичко ще бъде загубено. Щом потвърди, примирието ще влезе в сила незабавно, ще започне размяната на заложници и затворници и ще се създадат условия за следващата фаза на изтеглянето.“

В същото време израелската армия продължи въздушните удари. Агенцията за гражданска защита в Газа съобщи, че най-малко 20 души са убити, включително 13 в Газа сити.

„От снощи има забележимо намаляване на въздушните удари. Танковете и военните превозни средства леко се изтеглиха, но мисля, че това е тактическа маневра, а не истинско отстъпление,“ каза Моин Абу Раджаб, жител на квартал Ал-Римал.

Иран, основен съюзник на „Хамас“, заяви, че подкрепя всички инициативи, целящи самоопределение за палестинския народ и е готов да съдейства за хуманитарна помощ в анклава.

Според американския план, подкрепен от Нетаняху, управлението на Газа ще бъде поверено на технократичен орган под надзора на временна преходна администрация, ръководена лично от Тръмп.

„Надяваме се Тръмп да окаже натиск върху Нетаняху и да го принуди да спре войната. Искаме сделката за размяна на затворници да бъде финализирана бързо,“ каза Ахмад Барбах, жител на района Ал-Маваси.

Атаката на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. отне живота на 1219 души, предимно цивилни, според израелски официални данни. Израелската ответна офанзива е убила най-малко 67 139 палестинци, според здравното министерство на управляваната от „Хамас“ територия, чиито данни ООН смята за достоверни.