      понеделник, 06.10.25
          Хамас настоява за освобождаването на шестима палестински лидери в рамките на сделката с Израел

          Снимка: БГНЕС
          Движението Хамас продължава да настоява поне шестима видни палестински фигури да бъдат освободени от израелските затвори като част от бъдещото споразумение с Израел, съобщи египетският телевизионен канал „Ал-Гад“.

          Според информацията, сред имената, за чието освобождаване Хамас настоява, са лидерът на „Фатах“ Марван Баргути и генералният секретар на Народния фронт за освобождение на Палестина (НФОП) Ахмед Саадат.

          „Движението иска тези имена да бъдат включени в списъка с палестински затворници, които ще бъдат освободени в замяна на израелски заложници,“ съобщава каналът.

          Преговорите, които започнаха в египетския град Шарм ел-Шейх, се фокусират върху размяната на затворници и прекратяването на огъня в ивицата Газа.

          Телевизията отбелязва, че преди консултациите Хамас е поискал от египетските посредници да окажат натиск върху Израел, за да се гарантира невъзобновяване на военните действия по време на процеса.

          „Ръководството на Хамас изразява опасения, че преговорите могат да бъдат забавени по вина на израелското правителство,“ съобщава още „Ал-Гад“.

          Палестинската агенция „Маан“ допълва, че движението ще настоява Израел да няма право да променя списъците с палестински затворници, одобрени за размяна, както и да бъде лишен от правото на вето върху имената на най-известните затворници, осъдени на доживотен затвор.

          На 3 октомври Хамас представи официалния си отговор на мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на конфликта в Газа.

          „Движението изрази готовност да освободи всички живи израелски заложници и да предаде телата на загиналите,“ съобщи „Маан“.

          Междувременно Муса Абу Марзук, член на политбюро на Хамас, заяви, че не вярва всички заложници да бъдат освободени в рамките на 72 часа, както се очакваше.

          „Това е сложен процес, който изисква време и координация,“ посочи той.

          Президентът Доналд Тръмп отговори остро, като подчерта, че „няма да толерира забавяния“.

          „Хамас трябва да действа бързо, в противен случай всичко ще бъде загубено,“ предупреди американският лидер.

