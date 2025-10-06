Хамас настоява за освобождаването на шестима палестински лидери в рамките на сделката с Израел

Движението Хамас продължава да настоява поне шестима видни палестински фигури да бъдат освободени от израелските затвори като част от бъдещото споразумение с Израел, съобщи египетският телевизионен канал „Ал-Гад“.
- Реклама -
Според информацията, сред имената, за чието освобождаване Хамас настоява, са лидерът на „Фатах“ Марван Баргути и генералният секретар на Народния фронт за освобождение на Палестина (НФОП) Ахмед Саадат.
Преговорите, които започнаха в египетския град Шарм ел-Шейх, се фокусират върху размяната на затворници и прекратяването на огъня в ивицата Газа.
Телевизията отбелязва, че преди консултациите Хамас е поискал от египетските посредници да окажат натиск върху Израел, за да се гарантира невъзобновяване на военните действия по време на процеса.
Палестинската агенция „Маан“ допълва, че движението ще настоява Израел да няма право да променя списъците с палестински затворници, одобрени за размяна, както и да бъде лишен от правото на вето върху имената на най-известните затворници, осъдени на доживотен затвор.
На 3 октомври Хамас представи официалния си отговор на мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на конфликта в Газа.
Междувременно Муса Абу Марзук, член на политбюро на Хамас, заяви, че не вярва всички заложници да бъдат освободени в рамките на 72 часа, както се очакваше.
Президентът Доналд Тръмп отговори остро, като подчерта, че „няма да толерира забавяния“.
Движението Хамас продължава да настоява поне шестима видни палестински фигури да бъдат освободени от израелските затвори като част от бъдещото споразумение с Израел, съобщи египетският телевизионен канал „Ал-Гад“.
- Реклама -
Според информацията, сред имената, за чието освобождаване Хамас настоява, са лидерът на „Фатах“ Марван Баргути и генералният секретар на Народния фронт за освобождение на Палестина (НФОП) Ахмед Саадат.
Преговорите, които започнаха в египетския град Шарм ел-Шейх, се фокусират върху размяната на затворници и прекратяването на огъня в ивицата Газа.
Телевизията отбелязва, че преди консултациите Хамас е поискал от египетските посредници да окажат натиск върху Израел, за да се гарантира невъзобновяване на военните действия по време на процеса.
Палестинската агенция „Маан“ допълва, че движението ще настоява Израел да няма право да променя списъците с палестински затворници, одобрени за размяна, както и да бъде лишен от правото на вето върху имената на най-известните затворници, осъдени на доживотен затвор.
На 3 октомври Хамас представи официалния си отговор на мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на конфликта в Газа.
Междувременно Муса Абу Марзук, член на политбюро на Хамас, заяви, че не вярва всички заложници да бъдат освободени в рамките на 72 часа, както се очакваше.
Президентът Доналд Тръмп отговори остро, като подчерта, че „няма да толерира забавяния“.