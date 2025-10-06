НА ЖИВО
          Иран изрази подкрепа за инициативите за прекратяване на войната в Газа

          Снимка: БГНЕС
          Иран, който подкрепя движението „Хамас“, заяви, че стои зад „всяка инициатива, насочена към осигуряване на правото на самоопределение на палестинския народ“, в навечерието на преговорите в Египет за прекратяване на войната между палестинските бойци и Израел, предаде АФП.

          „Иран винаги е подкрепял всяка инициатива, насочена към прекратяване на етническото прочистване, военните престъпления и престъпленията срещу човечеството в Газа, както и към създаването на условия за реализиране на правото на палестинския народ на самоопределение,“ се казва в изявление на иранското външно министерство.

          В документа се подчертава още, че Техеран е готов да окаже съдействие за доставяне на хуманитарна помощ в крайбрежния анклав, който вече близо две години е подложен на тежки израелски атаки.

