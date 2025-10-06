Иран изрази подкрепа за инициативите за прекратяване на войната в Газа

Иран, който подкрепя движението „Хамас“, заяви, че стои зад „всяка инициатива, насочена към осигуряване на правото на самоопределение на палестинския народ“, в навечерието на преговорите в Египет за прекратяване на войната между палестинските бойци и Израел, предаде АФП.
В документа се подчертава още, че Техеран е готов да окаже съдействие за доставяне на хуманитарна помощ в крайбрежния анклав, който вече близо две години е подложен на тежки израелски атаки.
Иран, който подкрепя движението „Хамас“, заяви, че стои зад „всяка инициатива, насочена към осигуряване на правото на самоопределение на палестинския народ“, в навечерието на преговорите в Египет за прекратяване на войната между палестинските бойци и Израел, предаде АФП.
В документа се подчертава още, че Техеран е готов да окаже съдействие за доставяне на хуманитарна помощ в крайбрежния анклав, който вече близо две години е подложен на тежки израелски атаки.