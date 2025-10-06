НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 06.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Испания обяви първо огнище на нодуларен дерматит при говеда

          0
          0
          Снимка: efsa.europa.eu
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Испанските власти обявиха първото в страната огнище на силно заразния нодуларен дерматит, който засяга говедата, след като болестта беше открита във ферма в провинция Жирона, близо до границата с Франция.

          - Реклама -

          Според съобщението на регионалното правителство, няколко крави са показали симптоми на заболяването, което доведе до въвеждане на сигнал за заразяване на животни.

          Нодуларният дерматит е вирусна инфекция, предавана чрез ухапвания от насекоми, често срещана в Северна Африка. Болестта причинява мехури по кожата и намалява производството на мляко, като не е опасна за хората, но води до сериозни икономически щети и търговски ограничения.

          Земеделското ведомство на Каталуния обяви, че е създало зона за наблюдение с радиус от 50 километра около огнището, като инспектори ще проверяват стопанствата на всеки 48–72 часа.

          „Движението на животни в района ще бъде ограничено, добитъкът ще бъде ваксиниран срещу болестта и е започнало унищожаването на 123 животни в засегнатата ферма,“ уточниха от ведомството.

          Каталунският министър на земеделието Оскар Ордейг заяви в интервю за обществената телевизия, че засегнатите фермери ще бъдат обезщетени, като подчерта сериозността на ситуацията.

          „Това е много сложна и сериозна ситуация, особено в засегнатите райони, но тя трябва да бъде решена. Всички ние трябва да направим своята част, за да се уверим, че се справяме правилно и че болестта е под контрол,“ каза Ордейг.

          Междувременно Франция също е въвела зона за наблюдение по границата с Испания, за да предотврати разпространението на болестта на своя територия.

          Испанските власти обявиха първото в страната огнище на силно заразния нодуларен дерматит, който засяга говедата, след като болестта беше открита във ферма в провинция Жирона, близо до границата с Франция.

          - Реклама -

          Според съобщението на регионалното правителство, няколко крави са показали симптоми на заболяването, което доведе до въвеждане на сигнал за заразяване на животни.

          Нодуларният дерматит е вирусна инфекция, предавана чрез ухапвания от насекоми, често срещана в Северна Африка. Болестта причинява мехури по кожата и намалява производството на мляко, като не е опасна за хората, но води до сериозни икономически щети и търговски ограничения.

          Земеделското ведомство на Каталуния обяви, че е създало зона за наблюдение с радиус от 50 километра около огнището, като инспектори ще проверяват стопанствата на всеки 48–72 часа.

          „Движението на животни в района ще бъде ограничено, добитъкът ще бъде ваксиниран срещу болестта и е започнало унищожаването на 123 животни в засегнатата ферма,“ уточниха от ведомството.

          Каталунският министър на земеделието Оскар Ордейг заяви в интервю за обществената телевизия, че засегнатите фермери ще бъдат обезщетени, като подчерта сериозността на ситуацията.

          „Това е много сложна и сериозна ситуация, особено в засегнатите райони, но тя трябва да бъде решена. Всички ние трябва да направим своята част, за да се уверим, че се справяме правилно и че болестта е под контрол,“ каза Ордейг.

          Междувременно Франция също е въвела зона за наблюдение по границата с Испания, за да предотврати разпространението на болестта на своя територия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Хамас настоява за освобождаването на шестима палестински лидери в рамките на сделката с Израел

          Красимир Попов -
          Движението Хамас продължава да настоява поне шестима видни палестински фигури да бъдат освободени от израелските затвори като част от бъдещото споразумение с Израел, съобщи...
          Политика

          Еврокомисар: Кремъл обсъжда възможна атака срещу НАТО, западните служби имат доказателства

          Красимир Попов -
          Западните разузнавателни служби разполагат с доказателства, че Кремъл обсъжда възможна атака срещу НАТО, заяви европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс в интервю за полското...
          Политика

          Путин и Нетаняху обсъдиха плана на Тръмп за Газа и ситуацията в Близкия изток

          Красимир Попов -
          Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, по време на който двамата лидери обсъдиха събитията в Близкия изток и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions