Испания обяви първо огнище на нодуларен дерматит при говеда

Испанските власти обявиха първото в страната огнище на силно заразния нодуларен дерматит, който засяга говедата, след като болестта беше открита във ферма в провинция Жирона, близо до границата с Франция.

Според съобщението на регионалното правителство, няколко крави са показали симптоми на заболяването, което доведе до въвеждане на сигнал за заразяване на животни.

Нодуларният дерматит е вирусна инфекция, предавана чрез ухапвания от насекоми, често срещана в Северна Африка. Болестта причинява мехури по кожата и намалява производството на мляко, като не е опасна за хората, но води до сериозни икономически щети и търговски ограничения.

Земеделското ведомство на Каталуния обяви, че е създало зона за наблюдение с радиус от 50 километра около огнището, като инспектори ще проверяват стопанствата на всеки 48–72 часа.

„Движението на животни в района ще бъде ограничено, добитъкът ще бъде ваксиниран срещу болестта и е започнало унищожаването на 123 животни в засегнатата ферма,“ уточниха от ведомството.

Каталунският министър на земеделието Оскар Ордейг заяви в интервю за обществената телевизия, че засегнатите фермери ще бъдат обезщетени, като подчерта сериозността на ситуацията.

„Това е много сложна и сериозна ситуация, особено в засегнатите райони, но тя трябва да бъде решена. Всички ние трябва да направим своята част, за да се уверим, че се справяме правилно и че болестта е под контрол,“ каза Ордейг.

Междувременно Франция също е въвела зона за наблюдение по границата с Испания, за да предотврати разпространението на болестта на своя територия.