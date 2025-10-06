Испания обяви първо огнище на нодуларен дерматит при говеда

Испанските власти обявиха първото в страната огнище на силно заразния нодуларен дерматит, който засяга говедата, след като болестта беше открита във ферма в провинция Жирона, близо до границата с Франция.
Според съобщението на регионалното правителство, няколко крави са показали симптоми на заболяването, което доведе до въвеждане на сигнал за заразяване на животни.
Нодуларният дерматит е вирусна инфекция, предавана чрез ухапвания от насекоми, често срещана в Северна Африка. Болестта причинява мехури по кожата и намалява производството на мляко, като не е опасна за хората, но води до сериозни икономически щети и търговски ограничения.
Земеделското ведомство на Каталуния обяви, че е създало зона за наблюдение с радиус от 50 километра около огнището, като инспектори ще проверяват стопанствата на всеки 48–72 часа.
Каталунският министър на земеделието Оскар Ордейг заяви в интервю за обществената телевизия, че засегнатите фермери ще бъдат обезщетени, като подчерта сериозността на ситуацията.
Междувременно Франция също е въвела зона за наблюдение по границата с Испания, за да предотврати разпространението на болестта на своя територия.
