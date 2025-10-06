НА ЖИВО
          Политика

          Иван Христанов: Търсим за Пазарджик местен, свестен и известен кандидат

          Златина Петкова
          „Търсим за Пазарджик местен, свестен и известен кандидат. Такъв е Стоян Стоянов, който е нашият кандидат за общински съветник.“

          Това каза председателят на ПП „Единение“ Иван Христанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Христанов, говори за предстоящите частични местни избори в тракийския град. Формалната причина за тези извънредни избори е решение на съда, че отминалият вот е бил нечестен.

          Според председателя на ПП „Единение“, чиято формация се включва в изборите с мандатоносителя на ПП „Средна европейска класа“, пазарджиклии ще дават гласа си на 12-и октомври, защото Пеевски иска да вкара свои общински съветници, каквито към момента няма.

