Израел и „Хамас“ започнаха преговорите за мир в Газа

Преговарящи от Израел и Хамас са започнали косвени разговори в египетския курорт Шарм ел-Шейх, посветени на обмен на заложници и затворници, както и на възможно прекратяване на огъня в ивицата Газа, съобщиха египетски държавни медии.

Според Al-Qahera News, свързана с египетската разузнавателна служба, делегациите „обсъждат подготовката на условия за освобождаване на задържаните и затворниците“ в съответствие с предложението на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната.

„Египетските и катарските медиатори работят с двете страни, за да установят механизъм за обмена,“ уточнява изданието.

Планът на Тръмп: освобождаване, примирие и ново управление в Газа

Според плана на Доналд Тръмп, Хамас трябва да освободи всички израелски заложници, пленени при нападението от 7 октомври, а в замяна Израел ще освободи 250 палестинци с доживотни присъди и над 1700 задържани от Газа по време на войната.

Планът, подкрепен от израелския премиер Бенямин Нетаняху, предвижда:

прекратяване на бойните действия в рамките на 72 часа след подписване на споразумението;

в рамките на 72 часа след подписване на споразумението; освобождаване на всички заложници и етапно изтегляне на израелските сили от Газа;

и на израелските сили от Газа; разоръжаване на Хамас – условие, което движението категорично нарича „червена линия“.

„Предложението има за цел да сложи край на войната и да създаде устойчив механизъм за сигурност и управление в Газа,“ коментират източници, запознати с преговорите.

Нов управленски модел под надзора на Тръмп

Съгласно предложението, управлението на Газа ще бъде поето от технократичен орган, действащ под надзора на временна преходна администрация, която ще бъде ръководена лично от Доналд Тръмп в качеството му на международен посредник.