      понеделник, 06.10.25
          ИЗВЪНРЕДНО: Премиерът на Франция подаде оставка!

          Себастиан Льокорню
          Новоназначеният премиер на Франция Себастиан Льокорню е подал оставка само няколко часа след представянето на своя кабинет, съобщават френски медии.

          Лекорню, който доскоро заемаше поста министър на отбраната, беше назначен за премиер в опит да се стабилизира правителството след серия от политически сътресения и обществено напрежение.

          Очаквайте подробности!

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

