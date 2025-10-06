ИЗВЪНРЕДНО: Премиерът на Франция подаде оставка!

Новоназначеният премиер на Франция Себастиан Льокорню е подал оставка само няколко часа след представянето на своя кабинет, съобщават френски медии.

Лекорню, който доскоро заемаше поста министър на отбраната, беше назначен за премиер в опит да се стабилизира правителството след серия от политически сътресения и обществено напрежение.

