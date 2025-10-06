НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 06.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Канцлерът Фридрих Мерц увери Израел в непоколебимата подкрепа на Германия

          0
          1
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Германският канцлер Фридрих Мерц проведе телефонен разговор с израелския президент Ицхак Херцог, по време на който изрази съболезнования и солидарност по повод втората годишнина от нападението на Хамас срещу еврейска територия.

          „Канцлерът подчерта, че в Германия не може да има място за антисемитизъм. Той увери, че германското правителство ще направи всичко по силите си, за да гарантира, че евреите могат да живеят в Германия в безопасност,“ заяви говорителят на правителството Щефан Корнелиус.

          - Реклама -

          Мерц е потвърдил, че Германия ще продължи да защитава съществуването и сигурността на Израел, като това остава „същността на германо-израелските отношения и израз на трайната историческа отговорност“ на страната.

          „Германия стои твърдо зад Израел. Това е наш дълг, произтичащ от историята и морала,“ е подчертал канцлерът.

          Мерц изрази надежда, че „в следващите дни“ ще бъде възможно освобождаването на останалите заложници на Хамас и постигането на прекратяване на огъня в ивицата Газа.

          Същия ден канцлерът проведе среща и с Йозеф Шустер, председател на Централния съвет на евреите в Германия, на която бяха обсъдени мерки за борба с антисемитизма и укрепване на сигурността на еврейската общност в страната.

          Германският канцлер Фридрих Мерц проведе телефонен разговор с израелския президент Ицхак Херцог, по време на който изрази съболезнования и солидарност по повод втората годишнина от нападението на Хамас срещу еврейска територия.

          „Канцлерът подчерта, че в Германия не може да има място за антисемитизъм. Той увери, че германското правителство ще направи всичко по силите си, за да гарантира, че евреите могат да живеят в Германия в безопасност,“ заяви говорителят на правителството Щефан Корнелиус.

          - Реклама -

          Мерц е потвърдил, че Германия ще продължи да защитава съществуването и сигурността на Израел, като това остава „същността на германо-израелските отношения и израз на трайната историческа отговорност“ на страната.

          „Германия стои твърдо зад Израел. Това е наш дълг, произтичащ от историята и морала,“ е подчертал канцлерът.

          Мерц изрази надежда, че „в следващите дни“ ще бъде възможно освобождаването на останалите заложници на Хамас и постигането на прекратяване на огъня в ивицата Газа.

          Същия ден канцлерът проведе среща и с Йозеф Шустер, председател на Централния съвет на евреите в Германия, на която бяха обсъдени мерки за борба с антисемитизма и укрепване на сигурността на еврейската общност в страната.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Президентът на Мадагаскар назначи нов премиер в опит да овладее протестите

          Красимир Попов -
          Президентът на Мадагаскар Андри Раджоелина назначи генерал Руфин Зафисамбо за министър-председател, в опит да потуши нарастващите антиправителствени протести, които разтърсват страната от седмици. „С мъдрост...
          Общество

          Испания обяви първо огнище на нодуларен дерматит при говеда

          Красимир Попов -
          Испанските власти обявиха първото в страната огнище на силно заразния нодуларен дерматит, който засяга говедата, след като болестта беше открита във ферма в провинция...
          Политика

          Хамас настоява за освобождаването на шестима палестински лидери в рамките на сделката с Израел

          Красимир Попов -
          Движението Хамас продължава да настоява поне шестима видни палестински фигури да бъдат освободени от израелските затвори като част от бъдещото споразумение с Израел, съобщи...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions