Канцлерът Фридрих Мерц увери Израел в непоколебимата подкрепа на Германия

Германският канцлер Фридрих Мерц проведе телефонен разговор с израелския президент Ицхак Херцог, по време на който изрази съболезнования и солидарност по повод втората годишнина от нападението на Хамас срещу еврейска територия.

„Канцлерът подчерта, че в Германия не може да има място за антисемитизъм. Той увери, че германското правителство ще направи всичко по силите си, за да гарантира, че евреите могат да живеят в Германия в безопасност,“ заяви говорителят на правителството Щефан Корнелиус. - Реклама -

Мерц е потвърдил, че Германия ще продължи да защитава съществуването и сигурността на Израел, като това остава „същността на германо-израелските отношения и израз на трайната историческа отговорност“ на страната.

„Германия стои твърдо зад Израел. Това е наш дълг, произтичащ от историята и морала,“ е подчертал канцлерът.

Мерц изрази надежда, че „в следващите дни“ ще бъде възможно освобождаването на останалите заложници на Хамас и постигането на прекратяване на огъня в ивицата Газа.

Същия ден канцлерът проведе среща и с Йозеф Шустер, председател на Централния съвет на евреите в Германия, на която бяха обсъдени мерки за борба с антисемитизма и укрепване на сигурността на еврейската общност в страната.