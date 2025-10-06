Канцлерът Фридрих Мерц увери Израел в непоколебимата подкрепа на Германия

Германският канцлер Фридрих Мерц проведе телефонен разговор с израелския президент Ицхак Херцог, по време на който изрази съболезнования и солидарност по повод втората годишнина от нападението на Хамас срещу еврейска територия.
Мерц е потвърдил, че Германия ще продължи да защитава съществуването и сигурността на Израел, като това остава „същността на германо-израелските отношения и израз на трайната историческа отговорност“ на страната.
Мерц изрази надежда, че „в следващите дни“ ще бъде възможно освобождаването на останалите заложници на Хамас и постигането на прекратяване на огъня в ивицата Газа.
Същия ден канцлерът проведе среща и с Йозеф Шустер, председател на Централния съвет на евреите в Германия, на която бяха обсъдени мерки за борба с антисемитизма и укрепване на сигурността на еврейската общност в страната.
Германският канцлер Фридрих Мерц проведе телефонен разговор с израелския президент Ицхак Херцог, по време на който изрази съболезнования и солидарност по повод втората годишнина от нападението на Хамас срещу еврейска територия.
Мерц е потвърдил, че Германия ще продължи да защитава съществуването и сигурността на Израел, като това остава „същността на германо-израелските отношения и израз на трайната историческа отговорност“ на страната.
Мерц изрази надежда, че „в следващите дни“ ще бъде възможно освобождаването на останалите заложници на Хамас и постигането на прекратяване на огъня в ивицата Газа.
Същия ден канцлерът проведе среща и с Йозеф Шустер, председател на Централния съвет на евреите в Германия, на която бяха обсъдени мерки за борба с антисемитизма и укрепване на сигурността на еврейската общност в страната.
Президентът на Мадагаскар Андри Раджоелина назначи генерал Руфин Зафисамбо за министър-председател, в опит да потуши нарастващите антиправителствени протести, които разтърсват страната от седмици.
„С мъдрост...