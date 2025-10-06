Катастрофа причини километрично задръстване на АМ“Тракия“

В понеделник сутринта две коли са се ударили на автомагистрала „Тракия“ в посока София.

- Реклама -

Катастрофата се е случила на 46 километър на магистралата край Ихтиман, на разклона за Мухово. Най-вероятно сблъсъкът се е случил вследствие на несъобразена скорост и твърде близка дистанция, в комбинация с мократа настилка.

Данни за пострадали в пътното произшествие няма.

От АПИ съобщиха, че заради катастрофата движението се осъществява в активната лента. Те посъветваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. „Пътна полиция“ регулира трафика.