НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 06.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Катастрофа причини километрично задръстване на АМ“Тракия“

          0
          0
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          В понеделник сутринта две коли са се ударили на автомагистрала „Тракия“ в посока София. 

          - Реклама -

          Катастрофата се е случила на 46 километър на магистралата край Ихтиман, на разклона за Мухово. Най-вероятно сблъсъкът се е случил вследствие на несъобразена скорост и твърде близка дистанция, в комбинация с мократа настилка.

          Ремонти по АМ „Тракия“: Сериозни затруднения в три области Ремонти по АМ „Тракия“: Сериозни затруднения в три области

          Данни за пострадали в пътното произшествие няма.

          От АПИ съобщиха, че заради катастрофата движението се осъществява в активната лента. Те посъветваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. „Пътна полиция“ регулира трафика.

          В понеделник сутринта две коли са се ударили на автомагистрала „Тракия“ в посока София. 

          - Реклама -

          Катастрофата се е случила на 46 километър на магистралата край Ихтиман, на разклона за Мухово. Най-вероятно сблъсъкът се е случил вследствие на несъобразена скорост и твърде близка дистанция, в комбинация с мократа настилка.

          Ремонти по АМ „Тракия“: Сериозни затруднения в три области Ремонти по АМ „Тракия“: Сериозни затруднения в три области

          Данни за пострадали в пътното произшествие няма.

          От АПИ съобщиха, че заради катастрофата движението се осъществява в активната лента. Те посъветваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. „Пътна полиция“ регулира трафика.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Кошмар под Еверест: над 1000 туристи блокирани в Хималаите

          Дамяна Караджова -
          Над 1000 туристи са блокирани по тибетските склонове на връх Еверест, след като необичайно силни снеговалежи и дъждове парализираха движението Хималаите.
          Общество

          Защо София временно сама ще събира отпадъците си?

          Новинарски Екип -
          От неделя боклукът на над 300 хиляди столичани ще се събира временно от общинското предприятие за третиране на отпадъци.
          Политика

          Демерджиев за Радев: „Със сигурност не прави партия в президентството“

          Новинарски Екип -
          Делян Пеевски пусна в пространството въпроса за президентска партия, като заяви, че президентството се пише устав на партията на Радев.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions