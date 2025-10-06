Ким Чен Ун е готов „да възпира, противодейства и наказва вражеските провокации“, представи новия разрушител на Северна Корея

Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун посети военно изложение, където инспектира разрушителя „Чхве Хьон“, съобщава Reuters, позовавайки се на севернокорейски държавни медии.



Според изданието, Ким е заявил по време на събитието, че севернокорейският флот трябва да бъде подготвен „мощно да възпира, противодейства и наказва вражеските провокации“.



Медията също така съобщава, че това годишно изложение за отбрана насърчава „изключителното развитие“ на модернизираните въоръжени сили на Северна Корея.



Според анализатори, не е известно кога корабът ще е напълно функционален, но южнокорейската компания SI Analytics съобщи през септември, че сателитни изображения показват, че Северна Корея най-накрая е инсталирала двигатели на „Чхве Хьон“. Следователно, твърдят те, тя може да проведе морски изпитания още този месец.



Изданието припомни, че през май разрушител клас „Чхве Хьон“ се преобърна по време на неуспешна церемония по спускане на вода, на която присъства Ким Чен Ун. Той го определи като „престъпно деяние“.



По-рано Северна Корея представи нова система за противовъздушна отбрана, напомняща руската „Панцир“. Системата е изградена върху осемколесно верижно шаси. КНДР разполага с малко такива платформи, така че е вероятно шасито да е използвано от съществуващи модели – по-специално, балистичната ракетна установка „Пукгуксон-2“.



Северна Корея наскоро показа и нови оръжия, които представи на изложението за военна техника „Развитие на отбраната 2025“, посветено на 80-годишнината от основаването на Корейската работническа партия. По-конкретно, бяха показани противокорабни и крилати ракети, както и ракетни системи с балистични ракети с малък, среден и междуконтинентален обсег. Бяха демонстрирани и нови огнестрелни оръжия и бронирани машини, включително танк „Чонгма-2“.



Освен това Северна Корея е близо до разработване на междуконтинентална ракета, която би заплашила Съединените щати. Както заяви южнокорейският президент Ли Дже-мьонг, севернокорейците все още не са постигнали успех, но са в последните етапи. Те трябва само да усвоят така наречената технология за повторно влизане в атмосферата и това вероятно ще бъде постигнато скоро.