Контузия спря Яник Синер в Шанхай, Талон Грийкспор ликува

Талон Грийкспор сътвори сензацията на годината, изхвърляйки действащия шампион Яник Синер от Мастърса в Шанхай! Нидерландецът досега имаше 6 загуби от също толкова мачове срещу доскорошния номер едно, но изигра фантастичен мач, а италианеца не издържа физически в последния сет и се отказа при резултат 6:7(3) 7:5 3:2 в полза на съперника му.

- Реклама -

Синер имаше огромни проблеми с крампи и след пет гейма в третия сет се оттегли. Още преди това от щаба на съперника му бяха забелязали неразположението на световния №2 и инструктираха Грийкспор да държи високо темпо, за да подложи италианеца под напрежение.

Синер поведе в мача, взимайки първия сет, но се виждаше, че има проблеми и играе под нивото си.

Положението му се затрудни след допуснат брейк в края на втория сет, което доведе до развръзка в трета част, но там Яник просто не бе на себе си.

Сцените с това как Синер се придвижва пък бяха доста притеснителни. Той се подпираше на ракетата си и се наложи да напусне корта куцайки и подкрепян от физиотерапевта си.