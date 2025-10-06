Кошмар под Еверест: над 1000 туристи блокирани в Хималаите

Над 1000 туристи са блокирани по тибетските склонове на връх Еверест, след като необичайно силни снеговалежи и проливни дъждове парализираха движението в района на Хималаите. Екстремното време удари региона внезапно, предизвиквайки свлачища, срутвания и блокирани пътища на височина близо 5000 метра.
- Реклама -
По данни на китайските държавни медии, около 350 души вече са евакуирани на безопасно място в близко селище. С останалите над 200 туристи е установен контакт, а спасителните екипи работят по осигуряване на достъп и храна.
„Няма данни за жертви сред блокираните, но условията са изключително тежки – студ, ниска видимост и постоянен снеговалеж,“ съобщават местните власти, цитирани от държавната телевизия.
Спасителите се опитват да отворят планинските пътища, затрупани от сняг и кал, докато метеоролозите предупреждават, че бурята може да продължи още поне 48 часа. В някои от лагерите има случаи на хипотермия, а палатки и оборудване са били унищожени от тежкия мокър сняг.
Ситуацията в района се развива на фона на дни на екстремни метеорологични условия в Хималаите. В съседен Непал бедствието вече е взело тежък човешки данък – най-малко 47 души са загинали от петък насам, след проливни дъждове, свлачища и наводнения.
Планинските спасителни служби и местните власти предупреждават, че рискът от нови свлачища и лавини остава висок, докато регионът се опитва да се справи с последиците от една от най-силните бури в последните години.
„Това е изпитание както за туристите, така и за спасителите – природата ни напомни колко безмилостен може да бъде Еверест,“ коментираха спасители от мястото на операцията.
Над 1000 туристи са блокирани по тибетските склонове на връх Еверест, след като необичайно силни снеговалежи и проливни дъждове парализираха движението в района на Хималаите. Екстремното време удари региона внезапно, предизвиквайки свлачища, срутвания и блокирани пътища на височина близо 5000 метра.
- Реклама -
По данни на китайските държавни медии, около 350 души вече са евакуирани на безопасно място в близко селище. С останалите над 200 туристи е установен контакт, а спасителните екипи работят по осигуряване на достъп и храна.
„Няма данни за жертви сред блокираните, но условията са изключително тежки – студ, ниска видимост и постоянен снеговалеж,“ съобщават местните власти, цитирани от държавната телевизия.
Спасителите се опитват да отворят планинските пътища, затрупани от сняг и кал, докато метеоролозите предупреждават, че бурята може да продължи още поне 48 часа. В някои от лагерите има случаи на хипотермия, а палатки и оборудване са били унищожени от тежкия мокър сняг.
Ситуацията в района се развива на фона на дни на екстремни метеорологични условия в Хималаите. В съседен Непал бедствието вече е взело тежък човешки данък – най-малко 47 души са загинали от петък насам, след проливни дъждове, свлачища и наводнения.
Планинските спасителни служби и местните власти предупреждават, че рискът от нови свлачища и лавини остава висок, докато регионът се опитва да се справи с последиците от една от най-силните бури в последните години.
„Това е изпитание както за туристите, така и за спасителите – природата ни напомни колко безмилостен може да бъде Еверест,“ коментираха спасители от мястото на операцията.