Кошмар под Еверест: над 1000 туристи блокирани в Хималаите

Над 1000 туристи са блокирани по тибетските склонове на връх Еверест, след като необичайно силни снеговалежи и проливни дъждове парализираха движението в района на Хималаите. Екстремното време удари региона внезапно, предизвиквайки свлачища, срутвания и блокирани пътища на височина близо 5000 метра.

По данни на китайските държавни медии, около 350 души вече са евакуирани на безопасно място в близко селище. С останалите над 200 туристи е установен контакт, а спасителните екипи работят по осигуряване на достъп и храна.

„Няма данни за жертви сред блокираните, но условията са изключително тежки – студ, ниска видимост и постоянен снеговалеж,“ съобщават местните власти, цитирани от държавната телевизия.

Спасителите се опитват да отворят планинските пътища, затрупани от сняг и кал, докато метеоролозите предупреждават, че бурята може да продължи още поне 48 часа. В някои от лагерите има случаи на хипотермия, а палатки и оборудване са били унищожени от тежкия мокър сняг.

Ситуацията в района се развива на фона на дни на екстремни метеорологични условия в Хималаите. В съседен Непал бедствието вече е взело тежък човешки данък – най-малко 47 души са загинали от петък насам, след проливни дъждове, свлачища и наводнения.

Планинските спасителни служби и местните власти предупреждават, че рискът от нови свлачища и лавини остава висок, докато регионът се опитва да се справи с последиците от една от най-силните бури в последните години.

„Това е изпитание както за туристите, така и за спасителите – природата ни напомни колко безмилостен може да бъде Еверест,“ коментираха спасители от мястото на операцията.