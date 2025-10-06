НА ЖИВО
          Костадинов: Борисов трябва да бъде разследван за държавна измяна

          Върховният касационен съд (ВКС) директно постанови, че в момента България няма главен прокурор, заяви пред БНР лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов. По думите му Борислав Сарафов е „просто един редови прокурор като всички останали“.

          Костадинов остро разкритикува управляващите, като ги обвини в „национално предателство и държавна измяна“. Той се позова на публикация във в. „Уолстрийт джърнъл“ (WSJ) от 4 октомври, в която се разкриват подробности за срещата между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и сина на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп, проведена в София през април 2025 г.

          „Американският вестник съобщава, че Борисов е разговарял с Тръмп-младши за продажба на дял от „Турски поток“, за американски инвеститор в рафинерията „Лукойл“-Бургас и за облекчаване на санкциите по Закона „Магнитски“. Това е показателно за начина, по който някои хора гледат на държавата като на лична собственост,“ заяви Костадинов.

          „Това е много тежко престъпление. Когато виждаме подобни престъпни действия на правителството, ние като опозиция трябва да направим всичко възможно, за да ги спрем. Вариантите са два – да саботираме работата на Народното събрание, за да не се приемат техните закони, и да саботираме работата на правителството с вотове на недоверие,“ подчерта лидерът на „Възраждане“.

          По думите му гражданите вече нямат доверие в институциите и политиците, което е резултат от дългогодишна злоупотреба с власт и липса на отговорност.

          Костадинов съобщи, че подписката на „Възраждане“ за оставката на председателката на Народното събрание Наталия Киселова не е получила нужната подкрепа от другите парламентарни групи.

          В европейски план той обяви, че евродепутатите на „Възраждане“ ще подкрепят вота за оставката на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

          „Няма как да продължаваме да живеем в ситуация, в която се узурпират позиции и власт,“ допълни Костадинов, цитирайки позиция на политолога Теодор Славев.

          - Реклама -

