Летището в Осло временно спря работа заради забелязани в близост дронове

Летището в норвежката столица Осло временно спря кацанията рано в понеделник сутрин, след получена информация за забелязани в близост дронове, съобщи Ройтерс.

- Реклама -

Отклонени или забавени са били няколко пристигащи полета, след като пилот на норвежката авиокомпания подал сигнал на полицията около полунощ, че според него е видял три до пет дрона, когато наближавал летището.

Норжежката новинарска агенция предаде, че потвърждение за наличието на дронове не е имало, вследствие на което е била подновена работата на летището.

Ройтерс припомни, че работата на европейската авиация беше затруднена през последните седмици, след като в близост до летищата в Копенхаген и Мюнхен бяха забелязани дронове.