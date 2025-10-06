НА ЖИВО
          Летището в Осло временно спря работа заради забелязани в близост дронове

          Снимка: БГНЕС
          Летището в норвежката столица Осло временно спря кацанията рано в понеделник сутрин, след получена информация за забелязани в близост дронове, съобщи Ройтерс.

          Отклонени или забавени са били няколко пристигащи полета, след като пилот на норвежката авиокомпания подал сигнал на полицията около полунощ, че според него е видял три до пет дрона, когато наближавал летището.

          Пореден случай: Дронове затвориха 2 летища в Норвегия Пореден случай: Дронове затвориха 2 летища в Норвегия

          Норжежката новинарска агенция предаде, че потвърждение за наличието на дронове не е имало, вследствие на което е била подновена работата на летището.

          Ройтерс припомни, че работата на европейската авиация беше затруднена през последните седмици, след като в близост до летищата в Копенхаген и Мюнхен бяха забелязани дронове.

