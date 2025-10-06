НА ЖИВО
          Левски ще тренира в паузата без 8 от националите си

          За мъжкия тим на България от "сините" ще играят вратарят Светослав Вуцов, защитникът Кристиан Димитров, нападателите Марин Петков и Радослав Кирилов

          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Осем футболисти на ПФК „Левски“ получиха повиквателни за срещите на националните отбори в началото на месец октомври 2025 г. Вратарят Светослав Вуцов, защитникът Кристиан Димитров и нападателите Марин Петков и Радослав Кирилов са извикани в състава на представителния тим на България за квалификациите за Световно първенство с Турция на 11 октомври в София и с Испания на 14 октомври във Валядолид  (Испания).

          Полузащитникът Асен Митков и нападателят Борислав Рупанов са повикани в младежкия националния отбор за квалификационните срещи за Европейско първенство срещу Португалия на 10 октомври в Портимао и с Чехия на 14 октомври в Пазарджик.

          Нападателят Мустафа Сангаре получи повиквателна за представителният тим на Мали за квалификациите за Световно първенство срещу Чад на 8 октомври в Нджамена (Чад) и Мадагаскар на 12 октомври в Бамако (Мали).

          Защитникът Никола Серафимов получи повиквателна за националния отбор на Северна Македония за Световните квалификации срещу Белгия на 10 октомври в Генк (Белгия) и срещу Казахстан на 13 октомври в Скопие (Северна Македония).

          ПФК „Левски“ пожелава успех на всички свои футболисти с националните екипи. 

